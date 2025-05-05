В Татарстане откроют музей легендарного авиаконструктора Петра Дементьева

Торжественное открытие состоится 8 мая в 14.00 в селе Алешкин Саплык

Фото: Реальное время

В четверг, 8 мая, в канун Дня Победы в селе Алешкин Саплык Дрожжановского района состоится торжественное открытие музея памяти легендарного авиационного деятеля Петра Дементьева. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Петр Васильевич, кавалер девяти орденов Ленина и министр авиационной промышленности СССР, является ключевой фигурой в развитии советского авиастроения. Он стоял у истоков проектирования и производства десятков самолетов, сыгравших важную роль в победе в Великой Отечественной войне и заложивших основу для дальнейшего развития авиации.

Именно Дементьев руководил эвакуацией 118 авиационных заводов на восток страны и отвечал за обеспечение фронта боевыми самолетами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Музей создан при поддержке благотворительного фонда «Благодеяние» и представит уникальные экспонаты: личные вещи Петра Дементьева, документы, фотографии, макеты самолетов, созданных при его участии. Особое место займет экспозиция, посвященная вкладу Дементьева в развитие авиации Татарстана, включая историю эвакуированных в Казань заводов, создание новых производств и подготовку кадров.

Восстановленный родительский дом Дементьева станет частью музейного комплекса, символизируя связь времен и уважение к памяти великого человека. Торжественное открытие состоится 8 мая в 14.00 в селе Алешкин Саплык.

Рената Валеева