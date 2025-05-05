Пенсионер из Казани потерял почти миллион рублей из-за «легкого» заработка

Фото: Реальное время

Двое пенсионеров из Казани стали жертвами мошенников, поверив в обещания легкого заработка. В погоне за прибылью от инвестиций они не только лишились всех своих сбережений, но и оказались в огромных долгах, взяв кредиты и обратившись за помощью к знакомым, пишет МВД по Татарстану.

70-летний житель Казани обратился в полицию, сообщив, что в течение трех дней получал звонки от неизвестных, предлагавших ему «выгодно инвестировать» свои сбережения. Заинтересовавшись, пенсионер перечислил 170 тысяч рублей на указанный злоумышленниками номер.

На этом история не закончилась. Вскоре мошенники сообщили, что вложенные деньги находятся под угрозой и для их «спасения» необходимо перечислить еще 750 тысяч рублей. Испугавшись, мужчина убедил своего 64-летнего знакомого отправить указанную сумму на «торговую площадку».

В итоге второй пенсионер лишился 749 тысяч рублей, причем 260 тысяч рублей он оформил в кредит, а 360 тысяч рублей взял в долг. Общий ущерб, нанесенный пенсионерам, превысил 900 тысяч рублей.



Рената Валеева