Правительство впервые за шесть лет повысило плату за размещение малоопасных ТКО

Фото: Дарья Пинегина

Правительство России впервые с 2018 года проиндексировало ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) IV класса опасности. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно сообщению пресс-службы Минприроды, индексация составила 4,2%, в результате чего стоимость размещения одной тонны малоопасных ТКО для региональных операторов составит 99 рублей.

— Ставки на размещение малоопасных отходов ТКО не менялись на протяжении шести лет, с 2018 года. За это время затраты региональных бюджетов на мероприятия по сохранению окружающей среды и созданию инфраструктуры по обращению с отходами существенно выросли, — подчеркнули в министерстве.

В Минприроды заверили, что увеличение ставки не окажет значительного влияния на тарифы для населения, поскольку их формирование регулируется ФАС России, что позволяет сдерживать рост.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в министерстве напомнили, что с 2022 года все платежи за негативное воздействие на окружающую среду носят «окрашенный» характер. Средства, поступившие в бюджеты, направляются исключительно на экологические проекты: рекультивацию свалок, экологическую реабилитацию водных объектов, лесовосстановление и другие природоохранные мероприятия.

По данным Минприроды, по итогам 2024 года в региональные бюджеты поступило порядка 29 млрд рублей таких «окрашенных» платежей, что позволит регионам активнее реализовывать проекты, направленные на улучшение экологической обстановки.

Рената Валеева