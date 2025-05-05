Бастрыкин поручил вступиться за инвалида, чей дом разрушается из-за оползня в Татарстане

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав женщины-инвалида в селе Нижний Услон. Об этом сообщила пресс-служба.

В СМИ появилась информация о том, что в 2019 году женщина, страдающая онкологическим заболеванием, приобрела частный дом в селе Нижний Услон. Однако, как выяснилось позже, дом находится на участке активного развития овражной эрозии и оползневых процессов. При покупке дома бывший владелец не предупредил об этом покупательницу. В результате фундамент здания проседает и разрушается, существует реальная угроза обрушения дома в овраг.

Несмотря на вступившее в законную силу два года назад решение суда, обязывающее местную администрацию принять меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, права женщины до сих пор не восстановлены.



Рената Валеева