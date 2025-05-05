Скончался депутат Госдумы и бывший мэр Уфы Павел Качкаев

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы и бывший мэр Уфы Павел Рюрикович Качкаев скончался в Москве. Об этом сообщил депутат Госсобрания — Курултая Башкортостана Рустем Ахмадинуров в своем телеграм-канале.

— Это был лучший, по моему мнению, мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков. Последние 6 лет болели с ним вместе на домашних матчах за «Салават Юлаев», который он очень любил… Как же так. Даже не верится, что его уже нет! — написал Ахмадинуров, выражая глубокие соболезнования.

Павел Качкаев возглавлял Уфу с 2003 по 2011 годы. В этот период в городе началось строительство знаковых объектов, таких как «Уфа-Арена», конгресс-холл, обновленный аэропорт и железнодорожный вокзал. До назначения мэром он занимал должность замгендиректора в производственном объединении «Прогресс».

После работы в администрации Уфы Павел Рюрикович был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. После ухода Муртазы Рахимова из политики Качкаев вошел в состав комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, где работал до последних дней своей жизни.



Рената Валеева