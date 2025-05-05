«Ушедшие автобренды вернутся нескоро при любых раскладах»

Слухи о возвращении южнокорейских автопроизводителей: правда или игра в прятки?

Фото: Максим Платонов

Южнокорейский производитель Hyundai на фоне российско-американских переговоров выразил желание вернуться на российский рынок, а Росстандарт зарегистрировал минимум шесть товарных знаков Kia. Однако, по мнению экспертов, осуществлению этих планов могут помешать китайские бренды, которые уже заняли значительную часть рынка. Смогут ли Hyundai и Kia снова закрепиться на российском рынке — в материале «Реального времени».

Производственные активы как магнит для возвращения

Южнокорейский концерн Hyundai Motor Group, владеющий брендами Hyundai, Genesis и Kia, якобы рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. По данным СМИ, возобновление российско-американского диалога побудило корпорацию искать пути для восстановления своей деятельности в России.

С начала 2025 года Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков автомобильной марки Kia. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства. Исходя из представленной в документах информации, корейцы подавали заявки осенью прошлого года, а одобрены они были только сейчас. Товарные знаки будут действовать до 2034 года.

Потенциальное возвращение Hyundai и Kia может стать очередным примером успешной реставрации автомобильного бренда на российском рынке. Например, опыт Renault, формально покинувшего Россию, но продолжающего косвенно влиять на ситуацию через технологии и связи с брендом Moskvich, показывает, что выход с рынка не всегда окончателен.

Также примечателен случай Volkswagen: несмотря на официальный уход, автомобили концерна массово поступают в Россию через параллельный импорт, а дистрибьюторы в соседних странах получают поддержку от представителей VW, что может свидетельствовать о подготовке к возможному возвращению. Эти примеры демонстрируют, что при правильной стратегии выход на российский рынок можно восстановить даже после длительного перерыва.

— Ушедшие автобренды вернутся нескоро при любых раскладах. Только на лицензирование моделей самый короткий срок — 8 месяцев, то есть в этом году они не вернутся, — заявила «Реальному времени» директор направления развития цифровой сделки «еКредит» Дарья Тимченко.

предоставлено авто.ру

Рост китайских брендов и их преимущество

За время отсутствия Hyundai и Kia на российском рынке китайские автопроизводители значительно укрепили свои позиции. По данным аналитиков, их доля достигла около 60% рынка новых легковых автомобилей. Особенно заметен рост таких брендов, как Chery, Haval и Geely, которые активно наращивают продажи. Например, модели Chery Tiggo и Haval Jolion стали одними из самых популярных среди российских покупателей. Это создает серьезные препятствия для корейских компаний, которые планируют вернуться.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Китайские автомобили привлекают покупателей не только современным дизайном и технологиями, но и доступной ценой. При этом их оснащение часто превосходит аналоги из других стран. Для Hyundai и Kia это означает, что им придется либо снижать цены, чтобы конкурировать с китайцами, либо предлагать уникальные преимущества — например, расширенную гарантию, дополнительное оборудование или специальные условия обслуживания. Без этого вернуть прежние позиции на рынке будет крайне сложно.

Время работает против корейцев

Дарья Тимченко считает, что возвращение ушедших автобрендов потребует значительных усилий и переговоров:

— Я бы начала с того, по каким ценам они вернутся. Утилизационный сбор растет, до 30-го года у нас повышение расписано. Они будут привозить машины из-за рубежа, и будут ли эти Kia Rio и BMW Х3 конкурировать с китайскими авто? Я думаю, рынок решит. Если клиент будет платить — дилер с удовольствием привезет авто. Пока прогноз по ценам заоблачный. Производство они быстро не запустят. Сейчас уже что-то занято, что-то простаивает, конкуренция будет нешуточная, и без поддержки продавать свои авто они, скорее всего, не смогут.