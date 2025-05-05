Путин поручил образовать Национальный центр спортивной медицины
Президент России Владимир Путин поручил образовать Национальный центр спортивной медицины. Соответствующий указ подписан и находится на портале правовых актов.
— В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю... образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины, — говорится в тексте указа.
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