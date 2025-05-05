Новости общества

19:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поручил образовать Национальный центр спортивной медицины

17:32, 05.05.2025
Путин поручил образовать Национальный центр спортивной медицины
Фото: Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин поручил образовать Национальный центр спортивной медицины. Соответствующий указ подписан и находится на портале правовых актов.

— В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю... образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины, — говорится в тексте указа.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоСпорт

Новости партнеров

Читайте также