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Хабиров: депутат Госдумы Павел Качкаев скончался от остановки сердца

16:35, 05.05.2025
Хабиров: депутат Госдумы Павел Качкаев скончался от остановки сердца
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Депутат Госдумы Павел Качкаев скончался в результате остановки сердца. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Хабиров отметил, что смерть 73-летнего парламентария, который ранее в течение восьми лет занимал должность мэра Уфы, стала неожиданностью для его знакомых.

Ранее о кончине Качкаева сообщил депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров.

Рената Валеева

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