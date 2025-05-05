Хабиров: депутат Госдумы Павел Качкаев скончался от остановки сердца
Депутат Госдумы Павел Качкаев скончался в результате остановки сердца. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Хабиров отметил, что смерть 73-летнего парламентария, который ранее в течение восьми лет занимал должность мэра Уфы, стала неожиданностью для его знакомых.
Ранее о кончине Качкаева сообщил депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров.
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