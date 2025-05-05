К 80-летию Победы в Казани на площади Тысячелетия развернется выставка техники

Мероприятие будет открыто для посещения с 10.00 до 18.00

Фото: Михаил Захаров

С 9 по 11 мая на площади Тысячелетия в Казани пройдет масштабная уличная выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием мероприятия станет демонстрация образцов техники, производимой ведущими промышленными предприятиями Татарстана.

Как сообщает Министерство промышленности и торговли Татарстана, посетители смогут увидеть широкий спектр продукции: от вертолетов до тракторов. Казанский вертолетный завод представит вертолет «Ансат», созданный в рамках программы импортозамещения. КАМАЗ продемонстрирует седельные тягачи, самосвалы, бортовые автомобили и спортивный автомобиль К5 от подразделения КАМАЗ-Автоспорт. Компания «Соллерс Алабуга» покажет автобусы SOLLERS Atlant, а «МТЗ-Татарстан» — трактор «Беларус». На выставке также будут представлены моторные лодки от компании «Триера» и полноприводные самоходные опрыскиватели от «Казаньсельмаш».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Выставка предоставит уникальную возможность изучить представленную технику, пообщаться с представителями компаний-производителей и сделать памятные фотографии. Мероприятие будет открыто для посещения с 10.00 до 18.00 ежедневно с 9 по 11 мая.

Подобная выставка была открыта к XVI саммиту БРИКС с 20 по 25 октября.

Рената Валеева