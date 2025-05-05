ЕС планирует запретить импорт газа из России к концу 2027 года

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Евросоюз намерен предложить в июне меры по запрету импорта российского газа к 2027 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Запрет коснется всего импорта газа по новым сделкам с Россией и уже имеющимся спотовым контрактам. Еврокомиссия представит планы 6 мая в Страсбурге, согласно которым в июне будет предложено запретить импорт российского газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным соглашениям, сообщили источники.

Меры по спотовым контрактам вступят в силу не позднее 2025 года, по долгосрочным соглашениям — к концу 2027 года. Сроки запретов зависят от возможностей союза организовать альтернативные поставки СПГ из Африки, Канады, Катара и США в рамках торговых переговоров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Планы, которые будут представлены 6 мая на сессии Европарламента, могут измениться. Ранее Reuters сообщил, что Европейская комиссия изучает возможности разрешить компаниям из стран ЕС разрывать действующие контракты с Россией на поставку газа без штрафов. Также ЕС 6 мая планирует представить план постепенного отказа от российских энергоносителей.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза за три года выросла почти в четыре раза за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ.

Рената Валеева