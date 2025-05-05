Сарик Андреасян объявил о начале съемок новой экранизации «Войны и мира»

Фото: Динар Фатыхов

Осенью стартуют съемки новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом сообщил режиссер Сарик Андреасян в своем совместном с женой, актрисой Лизой Моряк, телеграм-канале «Сарик и Моряк».

Сейчас команда проводит пробы на роли главных героев. Подробности проекта пока не разглашаются.

Лиза Моряк раскрыла некоторые детали: роль главной героини исполнит молодая совершеннолетняя актриса. Это связано с тем, что Наташе Ростовой на момент встречи с Болконским было 13 лет.

— Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я, — поделилась актриса с подписчиками.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность выделения бюджетных средств на проекты Андреасяна.

Рената Валеева