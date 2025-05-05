Сегодня татарстанцы смогут увидеть пик метеорного потока Майские Аквариды

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В ночь с 5 на 6 мая жители Татарстана смогут наблюдать пик метеорного потока Майские Аквариды. Об этом сообщил профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.

Метеорный поток получил свое название от созвездия Водолея (Aquarius), в котором находится его радиант — точка, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. «Майскими» их называют из-за того, что это явление обычно наблюдается в первые дни мая.



Пик активности метеорного потока придется на ночное время. Жители республики смогут увидеть до 70 падающих звезд в час. Наиболее благоприятное время для наблюдений — с 23.00 до 3.00. Лучше всего наблюдать метеорный поток невооруженным глазом, без использования приборов, вдали от городской засветки, за пределами города.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Юрий Нефедьев отметил, что метеорный поток Майские Аквариды будет продолжаться до конца мая. Это астрономическое явление происходит ежегодно.

Рената Валеева