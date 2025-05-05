Сегодня татарстанцы смогут увидеть пик метеорного потока Майские Аквариды
В ночь с 5 на 6 мая жители Татарстана смогут наблюдать пик метеорного потока Майские Аквариды. Об этом сообщил профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.
Метеорный поток получил свое название от созвездия Водолея (Aquarius), в котором находится его радиант — точка, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. «Майскими» их называют из-за того, что это явление обычно наблюдается в первые дни мая.
Пик активности метеорного потока придется на ночное время. Жители республики смогут увидеть до 70 падающих звезд в час. Наиболее благоприятное время для наблюдений — с 23.00 до 3.00. Лучше всего наблюдать метеорный поток невооруженным глазом, без использования приборов, вдали от городской засветки, за пределами города.
Юрий Нефедьев отметил, что метеорный поток Майские Аквариды будет продолжаться до конца мая. Это астрономическое явление происходит ежегодно.
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