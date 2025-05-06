У казанского ЦУМа появится башня?

Рядом с памятником советской торговли планируют возвести еще одно пятиэтажное здание

На месте этой площади может появится новое пятиэтажное здание. Фото: Динар Фатыхов

В конце апреля в Казани начали разбирать здание бывшего Центрального универмага. Чтобы успокоить горожан, о ходе работ рассказала главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева. По ее словам, «здание ЦУМа сносить никто не планирует». При этом здесь, на месте пустующего пространства у магазина, может появится пятиэтажный бизнес-центр.

Меняем ЦУМ — и все, что вокруг

«В целом состояние здания удовлетворительное, однако многие конструкции требуют демонтажа и замены в связи со значительным износом, — сообщила Елена Валеева. — Естественно, здание нуждается в серьезном апгрейде всех систем жизнеобеспечения: вентиляции, канализации, водоснабжения и т.д. За 50 лет изменились нормативы, да и новое назначение предполагает планировочные изменения (современными нормативами предусматриваются более широкие лестничные клетки, удобные лифты, гардеробы и санузлы)».

Елена Валеева рассказала, как идут работы в бывшем ЦУМе. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Главный архитектор ТИГП также добавила, что «фасады будут аутентичными». При этом рядом с магазином может появится новое пятиэтажное офисное здание. То, что пристрой планируется, подтвердила и сама Валеева. Она разработала один вариант проекта, который пока не утвержден:

— ЦУМ сейчас сформирован буквой «Г» с пристроем вдоль улицы Коротченко. Я заполняю площадь, которая была перед ЦУМом.

Второй бизнес-центр на Мокрой площади

Еще в декабре 2024 года было объявлено, что на месте здания медицинского центра по соседству на улице Яхина, 4 появится бизнес-центр, который построит московская компания «Бизнес-центр «Пятницкий». Проект согласовали летом 2022-го на заседании межведомственной комиссии под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова. Это будет четырехэтажное здание площадью более 4,3 тысячи квадратных метров с подземной парковкой на 123 машино-места. При этом оставшуюся часть участка займет историческая Мокрая площадь.

Мокрая площадь, она же 1-я Мокрая улица, — это и есть современная улица Коротченко, которая предназначалась для городской торговли. Поэтому в середине XIX века эту территорию называли рынком или площадью.

Таким образом, у обновляемого ЦУМа появится два новых высотных соседа. Кроме того, через дорогу от будущего бизнес-центра, на бывшей территории Казанского вертолетного завода, появится жилой комплекс от компании «Аркада». Что касается заброшенных Соболевских номеров, то сейчас комплекс передали Государственному жилищному фонду.

Фасады казанского ЦУМа сохранят. Дмитрий Калинин / Скриншот с сайта КФУ

Центр ремесел откроют в этом году

О реконструкции и новом назначении ЦУМа заговорили весной 2023 года, когда Рустам Минниханов заявил о намерении республики выкупить здание, чтобы создать в нем центр ремесел.

Разработкой концепции занимался Институт развития городов Татарстана, который летом 2024-го передал предложения Кабинету министров РТ.

Осенью в послании Госсовету РТ раис республики указал, что центр народно-художественных промыслов и мастеров откроется в 2025 году: «Это должен быть не просто торговый центр для продажи сувениров и изделий мастеров, но главное — индустриальный парк для татарстанских ремесленников».

Желтый прямоугольник — утвержденный бизнес-центр от москвичей. Красный — предполагаемое место постройки второго здания. скриншот с сайта Гугл.карты

По словам архитектора Даниила Ефимова, который был одним из разработчиков концепции приспособления здания под центр ремесел, изначально каких-то дополнительных зданий у ЦУМа возводить не предполагалось.

— Наоборот, даже был вопрос, чтобы эффективно использовать существующие площади. Там огромный подземный этаж под зданием и площадью, — отметил Ефимов и добавил, что первый этаж предполагалось отдать под торговлю ремесленной продукцией, второй — для общепита, ремесленных мастерских, а также резиденции вузов.

Как отметили в Министерстве культуры РТ, заявки от предполагаемых резидентов центра постепенно набираются. Некоторое время этой работой занимался Институт развития городов, но потом работу вернули «Таткультресурсу», который находится в ведении Минкульта.

Современное здание ЦУМа открылось в 1977 году. В 2007-м его реконструировали и увеличили торговые площади. На новую реконструкцию торговый объект закрылся в конце сентября 2023-го. Первый транш — 9,8 млн рублей — поступил из республиканского бюджета. По допсоглашению между Главстроем и ООО «Евростройхолдинг+» текущие работы обойдутся в 3,9 млрд рублей.