Жительница Самары предстанет перед судом в Нижнекамске за мошенничество на 1,4 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы Самары, обвиняемой в совершении мошеннических действий (части 2, 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с 6 по 24 мая 2024 года обвиняемая, действуя в сговоре с неустановленными лицами, приезжала по указанным ими адресам в Нижнекамск, Самару и поселок городского типа Камские Поляны. Она забирала у пожилых женщин денежные средства, предназначенные, по словам телефонных мошенников, для «помощи» родственникам, якобы пострадавшим в ДТП. Часть похищенных денег она переводила сообщникам, а оставшуюся сумму оставляла себе.

В результате мошеннических действий шести женщинам был причинен ущерб на общую сумму более 1,4 млн рублей.

Подозреваемая была задержана после звонка соседки одной из пострадавших. При задержании у нее были изъяты 110 тысяч рублей, которые вернули одной из обманутых пенсионерок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. У злоумышленницы также изъяты два мобильных телефона стоимостью 57 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.



Рената Валеева