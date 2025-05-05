В Казани на четыре месяца перекроют движение по улице Кави Наджми

Фото: Динар Фатыхов

Движение по улице Кави Наджми в Казани будет ограничено на четыре месяца, с 7 мая по 30 августа. Причиной ограничения стал ремонт Романовского моста через протоку Булак.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, движение будет перекрыто на участке пересечения улицы Кави Наджми с улицей Мартына Межлаука, в направлении от улицы Право-Булачной до улицы Лево-Булачной.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда закрытого участка.

Помимо этого, в Казани более чем на полтора месяца ограничат движение по улице Муштари.

Рената Валеева