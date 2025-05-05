В Лениногорске предпринимательница предстанет перед судом за травму ребенка в развлекательном центре

Фото: Михаил Захаров

Индивидуальный предприниматель из Лениногорска обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ Следкома России по Татарстану.

По версии следствия, предприниматель установила в одном из детских развлекательных центров города сухой бассейн, не соответствующий требованиям безопасности. 4 мая мальчик, не достигший трехлетнего возраста, во время игры упал с платформы бассейна, не оборудованной ограждением, на пол, не имевший ударопоглащающего покрытия, предусмотренного нормами безопасности. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева