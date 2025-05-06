Казань уступила в супербитве за Суперлигу

Репортаж с решающих матчей гандбольного клуба «Зилант»

«Бустан» готов к Суперлиге. Фото: Реальное время

Казанский гандбольный клуб «Зилант» провел два матча с омским СКИФом. Оба завершились с одинаковым счетом 30:30, что, увы, не устроило нашу команду, которая борется за то, чтобы вернуться в Суперлигу. Спортивная редакция «Реального времени» наблюдала за этим противостоянием.

Новый дом гандбольного «Зиланта»

Исторически родное для казанского гандбола спортивное сооружение — это спортзал производственного объединения «Элекон», располагавшийся на улице Воровского. Собственно, в том числе поэтому многопрофильный спортклуб носил название СК им. Воровского, в котором долгое время существовала вполне приличная команда по хоккею класса Б (вторая лига), а потом появилась гандбольная команда (Рафаэль Газимов, Михаил Жуков), которая вышла на уровень команды мастеров. Затем гандболисты перебазировались в спортзал КАИ.

— Седьмое здание КАИ — это, можно сказать, мое родное, я там воспитывался как гандболист, — говорит SММ-менеджер «Зиланта» Дмитрий Хрисанов. — Хотя мой год рождения — 1985-й, тренировался также и в спортзале «Элекона», так что, можно сказать, моя гандбольная юность связана с обеими «колыбелями» татарстанского гандбола.

Кстати, в 1990-е гандболисты осваивали многофункциональный спортзал «УНИКСа», где местная баскетбольная команда давала возможность поиграть и женской баскетбольной дружине, и мини-футбольной, и гандбольной. Но это можно приравнивать к съемным помещениям, как и «Спорт сарае» с зеленодольским «Маяком», где «КАИ-Зилант» играл еврокубковые матчи, а в последние годы переехал в «Бустан» на улицу профессора Нужина. Там и застал корреспондент «Реального времени» современных «зилантов» в очередном противостоянии с омским СКИФом, спортивной командой института физкультуры.

Егор Моторин. Реальное время / realnoevremya.ru

Ноздря в ноздрю

Казанский «Зилант» подошел к домашнему двухматчевому противостоянию с омским СКИФом, набрав 33 очка. У «студентов» было 34, между тем две игры в Омске не дали преимущества никому. В первом матче противостояния победила Казань — 32:31, в повторной игре сильнее оказались омичи — 26:27. У команд за сезон набралось по три поражения, но Казань, увы, еще одну игру завершила вничью, из-за чего и сложилось отставание в очко от сибиряков. Следовательно, казанцам необходимо было набрать в очередном очном противостоянии три очка.

Начали стартовую встречу за здравие — 2:0, после чего гости поменяли основного голкипера 27-летнего Максима Попова на 36-летнего Алексея Костенко. Это была попытка переломить тенденцию, когда казанцы обильно забивали назначаемые пенальти. Не помогло — 6:3, после чего голкиперы обеих команд начали творить чудеса, и гости подсократили разрыв в счете — 7:6. Увы, следующий пенальти наши гандболисты не реализовали и со счета 10:9 упустили инициативу и преимущество в счете. При 13:15 уже Омск не реализовал пенальти, после чего выяснилось, что странная тенденция — не забиваешь 6-метровый, теряешь инициативу, одинаково действует в обе стороны. Казанцы сравняли счет на исходе тайма — 15:15, после точного броска Батыра Биданка.

Во втором тайме гости начали чаще бить пенальти, на что тренер казанцев Александр Алексеев попробовал выпускать запасного голкипера Виктора Николаева вместо Андрея Верещагина. Николаев, в целом очень эмоциональный голкипер, зачастую, спасая ворота, превращается в гандбольного «Че Гевару»: потрясая кулаком, пританцовывая и заводя партнеров. Но в этот раз не помогало, зато Андрей Верещагин, как и положено носителю его фамилии, продолжал демонстрировать, что граница на замке, мзду не берет и голов не пропускает.

В воротах Виктор Николаев. Реальное время / realnoevremya.ru

Решающий гол одновременно с финальной сиреной

Со счета 19:19 наши гандболисты совершили рывок на 24:22, получили право на 6-метровый, когда омичи решили выпустить на поле третьего своего голкипера, 18-летнего Максима Анкудинова. Не помогло, мы забили и в концовку уходили с вполне комфортным счетом 27:24. После чего и граница чаще стала давать добро на поражение ворот, и в атаке мы стали транжирить моменты: 29:29 в концовке.

Гости получают право на пенальти, не забивают, зато доводят до гола позиционную атаку, снова получают право на 6-метровый, который их пенальтист не может реализовать. Стоит отметить, что арбитры, хорошо знающие свое дело, щедро назначали пенальти в ворота каждой из команд.

До конца игры остается 20 секунд, за которые казанцы успели заменить голкипера седьмым полевым игроком, довести мяч до ворот и забить, чуть-чуть опередив финальную сирену. Это Юрий Семенов своим десятым голом сравнивает счет — 30:30.

Тем интереснее становилась история противостояния казанцев и омичей, начиная напоминать легендарную битву хоккеистов в полуфинале 2002 года, когда после победы «барсов» над «ястребами» болельщики на руках несли автора решающего буллита Яна Бенду.



Гандболист выбегает на площадку. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раздел очков в первом матче предельно упростил целеполагание команд. Омичей устраивала ничья, хотя этот исход в гандболе — дело редкое, казанцам нужна была одна победа. Но с другой стороны их поджидали омичи, команда Павла Гуськова, воспитанника волгоградского гандбола, игравшего вместе с казанцем Поповым и работавшего под руководством Алексеева. У них не было секретов друг от друга, зато могли быть козыри.

Перед второй игрой казанцы вывели из обращения номер 3, под которым выступал ветеран клуба Роберт Сафин. Обе команды поменяли цвета футболок после субботнего поединка и видоизменили сценарий противостояния. Теперь Казань со старта ушла вперед, создав некоторый отрыв к окончанию первого тайма — 18:15. 20 минут второго тайма отрыв в целом сохранялся, но затем «зилантовский» мир треснул напополам, омичи неумолимо сокращали разрыв в счете, пока в концовке не вышли вперед на один мяч. «Зилантам» хватило сил сравнять счет, зафиксировав на табло те же цифры, что и в первой игре, — 30:30.

Ветеран женского баскетбола Пензы Нина Айнова вспоминала: «Мы играли с ташкентским СКИФом, выиграли 66:65. Наш тренер Зиновий Швам телеграфировал в Пензу. Следующая игра. Опять выиграли, опять 66:65. Швам опять посылает телеграмму и получает ответ: «Что это вы нам одну и ту же телеграмму два раза подряд прислали?». В интервью это звучало смешно, возможно, и участники гандбольной сечи Казани и Омска с годами будут вспоминать ее исход со смехом.



Однофамильцы Алексей (стоит) и Георгий (крайний справа) Поповы. Реальное время / realnoevremya.ru

«Зиланту» теперь надо брать верх над Волгоградом

Оба казанских Попова, однофамильцы — тренер Алексей и президент республиканской Федерации гандбола Георгий, после игры становятся похожи, как гандбольные судьи-близняшки Анастасия и Дарья Герасимовы из Волгограда. Буквально одно лицо и ужас перед несостоявшимся: ничьей при игровом и голевом преимуществе на протяжении большей части игры.

Директор «Зиланта» Константин Горбунов предвкушал противостояние с Омском и приглашал всех знакомых на решающие игры начиная с апреля. Но сейчас получается, что дата решающих игр для казанских гандболистов переносится на более поздний срок. Сейчас же остается провести еще две игры в регулярном чемпионате. Нам — с командой МО УОР-4 в гостях, омичам — дома с «Чеховскими медведями — 2». У основы «Чеховских медведей» сезон продолжится серией матчей за третье место, следовательно, рассчитывать на то, что тренерский штаб усилит состав «медвежат» кем-то из основы, а такое случается довольно часто, нам не приходится. Значит, казанцам надо будет не ждать милостей от соперников, а настраиваться на участие в стыковых матчах.

После того как в середине года Суперлигу досрочно покинула обанкротившаяся команда Воронежа (кстати, с ней напрямую были связаны оба наших тренера Алексеев и Попов), обозначали, что нашим соперником в стыковых матчах станет предпоследняя команда, а это волгоградский «Каустик». Если уж «Зилант» стремится в Суперлигу, то ему не надо опасаться встреч с ее аутсайдером. Возвращение «Зиланта» обозначало бы флеш-рояль татарстанского игрового командного спорта, где были бы заполнены все ячейки во всех игровых Суперлигах среди мужских команд.