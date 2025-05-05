Эксперт об идее Трампа: тюрьма Алькатрас не подлежит ремонту

Фото: Максим Платонов

Здание закрытой в 1963 году тюрьмы Алькатрас, к возобновлению работы которой призвал президент США Дональд Трамп, не пригодно для эксплуатации и не подлежит восстановлению. Такое мнение высказал историк исправительного учреждения Джон Мартини в интервью газете San Francisco Chronicle, пишет ТАСС.

— Если речь идет о том, чтобы перестроить здание тюрьмы для содержания людей, то я не думаю, что это осуществимо, — заявил Мартини.

По его словам, тюрьма «совершенно не пригодна к работе», в ней отсутствует канализация, а электросеть функционирует лишь в некоторых помещениях, поэтому здание «придется снести и построить заново».

Мартини, работавший на территории Алькатраса в 1970-х, когда она уже была превращена в туристическую достопримечательность, подчеркнул, что еще до закрытия тюрьма «разваливалась» и нуждалась в «колоссальных восстановительных работах», чтобы хотя бы соответствовать нормам 1963 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Федерального бюро тюрем США, содержание Алькатраса обходилось почти в три раза дороже других пенитенциарных заведений, что объяснялось необходимостью доставки продуктов питания, воды и топлива на остров на лодках.

Напомним, что 5 мая Трамп призвал восстановить и вновь открыть Алькатрас для «содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки», заявив, что поручил данную задачу Федеральному бюро тюрем, Министерству юстиции, ФБР и Министерству внутренней безопасности.



Рената Валеева