Зеленодольский судозавод заложит два противодиверсионных катера «Грачонок»

Фото: Олег Тихонов

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» проведет церемонию закладки двух катеров специального назначения проекта 21980 «Грачонок» 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе верфи в понедельник.

Строительство катеров специального назначения проекта 21980 «Грачонок» ведется на Зеленодольском судозаводе с 2008 года. За это время верфь передала государственному заказчику 13 судов данного проекта.

Противодиверсионный катер «Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, а также для поддержки действий боевых пловцов в акваториях пунктов базирования и на подступах к ним. Катер способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.

Последний раз очередных «грачат» закладывали в 2021 году. Подробнее — в материале.



Рената Валеева