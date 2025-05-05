Объем строительства в Татарстане за первый квартал сократился на 9,5%
Объем выполненных строительных работ в Татарстане в I квартале 2025 года составил 109,8 млрд рублей, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это следует из данных Росстата о строительной отрасли Приволжского федерального округа.
В целом по ПФО объем строительства вырос на 3,2% и достиг 455,5 млрд рублей. Однако динамика по регионам существенно различается. Несмотря на снижение, Татарстан остается лидером по объему выполненных работ среди субъектов округа.
Значительный рост показали:
- Кировская область — +183,0%;
- Пензенская область — +175,7%;
- Республика Марий Эл — в 2,1 раза;
- Чувашская Республика — +133,7%.
Снижение объемов строительства также зафиксировано в других крупных регионах:
- Нижегородской области — 18,2%;
- Самарской области — 11,6%;
- Пермском крае — 11,0%;
- Ульяновской области — 15,9%.
Напомним, что в 2024 году Татарстан занял 16-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья, построив 3,5 млн кв. м.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.