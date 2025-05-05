Объем строительства в Татарстане за первый квартал сократился на 9,5%

Фото: Максим Платонов

Объем выполненных строительных работ в Татарстане в I квартале 2025 года составил 109,8 млрд рублей, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это следует из данных Росстата о строительной отрасли Приволжского федерального округа.

В целом по ПФО объем строительства вырос на 3,2% и достиг 455,5 млрд рублей. Однако динамика по регионам существенно различается. Несмотря на снижение, Татарстан остается лидером по объему выполненных работ среди субъектов округа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Значительный рост показали:

Кировская область — +183,0%;

Пензенская область — +175,7%;

Республика Марий Эл — в 2,1 раза;

Чувашская Республика — +133,7%.

Снижение объемов строительства также зафиксировано в других крупных регионах:

Нижегородской области — 18,2%;

Самарской области — 11,6%;

Пермском крае — 11,0%;

Ульяновской области — 15,9%.

Напомним, что в 2024 году Татарстан занял 16-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья, построив 3,5 млн кв. м.



Матвей Гавриков