Безопасность через игру

Молодежь Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) отметила День охраны труда квизом

Фото: Альберт Муклоков

В День охраны труда молодые сотрудники Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) собралась, чтобы интересно и с пользой провести время, участвуя в тематическом квизе. Мероприятие было организовано с целью повышения осведомленности о важности охраны труда и безопасности на рабочем месте. Подробности — в материале «Реального времени».

Игра на знания

Энергетики Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) День охраны труда отметили в неформальной обстановке, поменяв рабочие места на уютные диванчики в ресторане, а инструкции по охране труда на тематическую игру.

— Мы стараемся проводить такие мероприятия каждый год. Формат квиза выбран, чтобы разрядить обстановку. Он включает музыкальные и юридические вопросы, а также вопросы по охране труда, — рассказала старший инспектор по охране труда и технике безопасности Наталья Макарова.

Игорь Зеленин: «Мы сделали вопросы не очень трудными, чтобы людям было интересно играть». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Мы сделали вопросы не очень трудными, чтобы людям было интересно играть. Если вопросы будут слишком сложными, участники квиза просто потеряют интерес к игре. Важно, чтобы люди смогли отдохнуть, развеяться. Энергетики играют сегодня дружно, помогая друг другу. Участники работают в разных отделах, у каждого своя зона ответственности. Чтобы выиграть, нужно уметь работать в команде. У них это получается, — поделился своими впечатлениями от игры ведущий и организатор Игорь Зеленин.

Желающих проверить свои знания и провести вечер с коллегами было много. На игру заявились девять команд. Все с увлечением отвечали на вопросы, касающиеся правил и норм охраны труда, правильного использования средств индивидуальной защиты, а также различных ситуаций, связанных с безопасностью на производстве. В игровой форме энергетики смогли закрепить свои знания и обменяться опытом.

На игру заявились девять команд. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Забота о безопасности как залог успеха компании

Участники отметили, что знание правил охраны труда — залог благополучия каждого работника и всей компании в целом.

— Мы обязаны дружить с охраной труда. Есть такое выражение: «Охрана труда написана кровью». Поэтому мы изучаем этот вопрос глубоко. Чтобы работать безопасно и достичь успеха, нужно знать и соблюдать правила охраны труда. Сегодня немного необычный формат мероприятия для изучения этой темы, но мы готовы ко всему новому и воспринимаем это как интересный вызов, — отметил начальник смены котлотурбинного цеха №2 Артем Ячменев.

Такое необычное мероприятие позволило не только повысить уровень культуры безопасности, но и сплотить коллектив. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Такое необычное мероприятие позволило не только повысить уровень культуры безопасности, но и сплотить коллектив, создать дружескую и поддерживающую атмосферу.

— Во-первых, это прекрасная возможность вырваться из домашних забот, проверить свои знания. А во-вторых, общение с коллегами в неформальной обстановке — своеобразный нетворкинг, где мы можем видеть друг друга не как руководитель и подчиненный, а именно как друзья, веселая команда, — подчеркнула ведущий инженер по работе на оптовом рынке электроэнергии София Аблатипова.

По словам организаторов, проведение подобных событий помогает сформировать ответственное отношение к вопросам безопасности и способствует развитию профессионализма на предприятии. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

А Евгений Чернов еще только пятый день отработал на станции в качестве стажера. Он решил поменять сферу деятельности, переучившись из повара в слесари. Собеседник отмечает, что с удовольствием принял приглашение принять участие в игре.

— Познакомился с коллегами, это облегчает адаптацию на новом месте. Рад, что, несмотря на такой небольшой опыт работы, смог ответить на некоторые вопросы, — рассказал он.

По словам организаторов, проведение подобных событий помогает сформировать ответственное отношение молодежи к вопросам безопасности и способствует развитию профессионализма на предприятии.

— Вопросы были интересные. Приходилось включать логику или рассмотреть ситуацию с новой точки зрения, нежели мы привыкли это делать на работе, — отметила София Аблатипова.

День охраны труда в этом году стал не только днем напоминания о важности безопасности, но и отличным поводом встретиться, пообщаться и просто хорошо провести время вместе. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Однако День охраны труда в этом году стал не только днем напоминания о важности безопасности, но и отличным поводом встретиться, пообщаться и просто хорошо провести время вместе.

— У нас очень дружный коллектив. Мы не упускаем возможность встречаться вне работы. Каждый повод провести время вместе мы используем на максимум. Сегодняшний вечер не стал исключением. Мы и освежили знания, и пообщались. А завтра с новыми силами пойдем на работу, — отметил Артем Ячменев.