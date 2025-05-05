Премьер-министр Мьянмы примет участие в параде по случаю 80-летия Победы

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Он будет присутствовать на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил телеканал MRTV, пишет ТАСС.

Президент России ранее заявил, что, согласно договоренности, расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади.

Помимо этого, Россию посетит бывший заместитель главы правительства Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

Рената Валеева