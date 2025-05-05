В Набережных Челнах будут судить 14 человек за мошенничество с соцконтрактами

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырнадцати жителей республики, обвиняемых в мошенничестве с соцконтрактами. Об этом сообщили в пресс-службе.

Двое из них обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), а двенадцать — по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в 2021 году обвиняемые предоставили в Управление социальной защиты в Набережных Челнах заведомо ложные сведения о намерении заняться предпринимательской деятельностью в рамках заключенных социальных контрактов. Это позволило им незаконно получить субсидии из регионального бюджета на развитие малого бизнеса в размере от 75 до 150 тысяч рублей. Однако обязательства по социальным контрактам обвиняемые исполнять не планировали, а полученные деньги использовали в личных целях.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Для придания своим действиям видимости законности злоумышленники предоставили в Управление социальной защиты поддельные кассовые чеки о якобы приобретенном оборудовании для ведения бизнеса. Фактически предпринимательской деятельностью обвиняемые не занимались.

Сообщается, что все фигуранты дела полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева