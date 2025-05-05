В Казани на Вишневского перевернулся грузовик, водитель госпитализирован

Вечером на улице Вишневского в Казани произошла авария с участием грузового автомобиля. Около 19.00 в районе развязки проспект Универсиады — Назарбаева — Вишневского водитель китайского грузовика «Фотон», перевозившего сыпучий груз, потерял управление и перевернулся на левый бок, рассыпав груз на проезжую часть.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение пункта 10.1 ПДД: водитель не учел безопасную скорость, состояние автомобиля и груза.

В результате ДТП водителя зажало в кабине грузовика. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, муниципальные и дорожные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Движение в районе ДТП затруднено.

Рената Валеева