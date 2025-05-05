В Бугульме врач лишился 700 тысяч рублей из-за букета цветов

Фото: Динар Фатыхов

Житель Бугульмы, работающий врачом, стал жертвой телефонных мошенников, переведя им 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Преступники применили распространенную схему, сочетающую использование мессенджеров и телефонных звонков.

По словам потерпевшего, все началось со звонка в мессенджере от неизвестной, которая сообщила о доставке букета и запросила код из СМС-уведомления. Доверчивый мужчина сообщил код, после чего связь оборвалась.

Затем ему позвонила «сотрудница «Госуслуг», заявившая о взломе его личного кабинета. Она предупредила, что вскоре с ним свяжется сотрудник ФСБ для проведения опроса, на вопросы которого нужно отвечать честно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Через несколько минут последовал звонок от «сотрудника правоохранительных органов», который убедил врача срочно снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет», иначе его могут обвинить в пособничестве террористической организации.

Испугавшись за свои деньги, мужчина перевел 700 тысяч рублей на указанный мошенниками счет. Когда «сотрудник» потребовал перевести оставшиеся средства, врач осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.



Рената Валеева