Индия проведет масштабные учения гражданской обороны на фоне напряженности с Пакистаном

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Правительство Индии поручило ряду штатов страны провести 7 мая масштабные учения, направленные на повышение «эффективности гражданской обороны в случае вражеской атаки». Соответствующее поручение разослано Министерством внутренних дел на фоне растущей напряженности в отношениях с Пакистаном, вызванной терактом 22 апреля в индийском Кашмире.

В ходе предстоящих учений будет проверена работа систем оповещения населения о воздушном нападении, гражданские лица и студенты проведут тренировки по самозащите и эвакуации.

Также будут отработаны действия в условиях блэкаута, включая обеспечение работы систем энергоснабжения, и проведены учения по маскировке «жизненно важных заводов» и критически важной инфраструктуры. Руководству штатов поручено актуализировать эвакуационные планы и провести их тестирование.

Столь масштабные учения гражданской обороны последний раз проводились в 1971 году, во время третьей индо-пакистанской войны, напомнила «Российская газета».

Напомним, свою поездку в Москву отменил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это связано с обострением ситуации на границе с Пакистаном.



Рената Валеева