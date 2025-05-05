Индия проведет масштабные учения гражданской обороны на фоне напряженности с Пакистаном
Правительство Индии поручило ряду штатов страны провести 7 мая масштабные учения, направленные на повышение «эффективности гражданской обороны в случае вражеской атаки». Соответствующее поручение разослано Министерством внутренних дел на фоне растущей напряженности в отношениях с Пакистаном, вызванной терактом 22 апреля в индийском Кашмире.
В ходе предстоящих учений будет проверена работа систем оповещения населения о воздушном нападении, гражданские лица и студенты проведут тренировки по самозащите и эвакуации.
Также будут отработаны действия в условиях блэкаута, включая обеспечение работы систем энергоснабжения, и проведены учения по маскировке «жизненно важных заводов» и критически важной инфраструктуры. Руководству штатов поручено актуализировать эвакуационные планы и провести их тестирование.
Столь масштабные учения гражданской обороны последний раз проводились в 1971 году, во время третьей индо-пакистанской войны, напомнила «Российская газета».
Напомним, свою поездку в Москву отменил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это связано с обострением ситуации на границе с Пакистаном.
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