В Татарстане продолжается капремонт моста через реку Мензеля

В селе Сарманово Сармановского района Татарстана продолжается капремонт моста через реку Мензеля в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы на переходящем объекте были начаты в мае 2024 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Длина моста составляет 55 метров.

В настоящее время мостостроители выполняют работы по укреплению конусов монолитным бетоном и ремонту промежуточной опоры. Завершение строительно-монтажных работ по госконтракту запланировано на конец июля 2025 года.



Напомним, Татарстан впервые в своей истории направит сумму, превышающую 30 млрд рублей, на масштабный ремонт дорожно-уличной сети в городах региона. Подробнее — в материале.

Рената Валеева