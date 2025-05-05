В Махачкале в результате перестрелки ранены восемь человек, трое из них гражданские
В результате перестрелки, произошедшей днем в понедельник в Махачкале, ранения получили восемь человек, среди которых трое гражданских. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана, пишет «Российская газета».
Инцидент произошел на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова, где на дежурстве находился наряд ДПС. Боевики, находившиеся в автомобиле, проигнорировали требование остановиться и открыли огонь по полицейским. По информации МВД по Дагестану, в результате нападения погибли трое сотрудников полиции. Двое нападавших были ликвидированы.
По данным регионального Минздрава, двое раненых полицейских госпитализированы. Состояние двоих пострадавших гражданских оценивается врачами как средней степени тяжести. Среди раненых гражданских есть 17-летняя девушка.
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