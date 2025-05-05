В Махачкале в результате перестрелки ранены восемь человек, трое из них гражданские

Фото: Максим Платонов

В результате перестрелки, произошедшей днем в понедельник в Махачкале, ранения получили восемь человек, среди которых трое гражданских. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова, где на дежурстве находился наряд ДПС. Боевики, находившиеся в автомобиле, проигнорировали требование остановиться и открыли огонь по полицейским. По информации МВД по Дагестану, в результате нападения погибли трое сотрудников полиции. Двое нападавших были ликвидированы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным регионального Минздрава, двое раненых полицейских госпитализированы. Состояние двоих пострадавших гражданских оценивается врачами как средней степени тяжести. Среди раненых гражданских есть 17-летняя девушка.

Рената Валеева