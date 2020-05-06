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Жириновский предложил раздать жителям регионов продукты, собранные в Татарстане

10:58, 06.05.2020
Жириновский предложил раздать жителям регионов продукты, собранные в Татарстане
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил раздать продовольствие, собранное в Татарстане для нуждающихся в период эпидемии, жителям соседних регионов.

«В Татарии комплектуют посылки с продовольствием для нуждающихся. Собрали уже почти 50 тысяч тонн помощи. Но, может быть, имеет смысл направить это не только жителям этой республики, но и соседних регионов России, которые тоже могут нуждаться в этом», — пишет Жириновский в своем «Телеграме».

По его мнению, границы областей, республик, регионов не должны ограничивать доставку продуктов малоимущим.

«А то может получиться так, что до Казани, условно, 200 км, а до какого-нибудь поселка или города в соседнем регионе пару километров, но им ничего не достанется, потому что весь груз повезут далеко, лишь бы распределить его только среди жителей Татарстана. Я считаю, что нужно направлять всем, до кого могут дойти фуры и не ограничиваться границей республики», — считает депутат.

Ранее сообщалось, что в Татарстане продуктовые наборы получат 55 тысяч жителей.

ОбществоВласть Татарстан
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