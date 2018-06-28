Жириновский рассказал о своих планах в случае назначения президентом Татарстана

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью блогеру Чингизу Рахимовичу рассказал о своих планах в случае назначения президентом Татарстана.

По словам Жириновского, он бы сменил название республики на Казанскую губернию и отменил обязательное изучение татарского языка. Лучшим решением национального вопроса политик назвал смешанные браки.

«Будущее человечества — это чтобы мы все перемешались. Чтоб был один народ, и не надо никакой национальности, общая вера, язык», — заявил политик в интервью блогеру Чингизу Рахимовичу.

В ответ на вопрос о его отношении к возможному назначению президента РТ Рустама Минниханова на пост президента РФ лидер ЛПДР сказал, что «пусть будут люди любой национальности на любых постах».

Кроме того, Жириновский ожидает запуск высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Он заявил, что поедет в столицу Татарстана первым поездом.



Ранее Владимир Жириновский, будучи кандидатом в президенты РФ, пообещал обращаться к избирателям на татарском.