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Жириновский рассказал о своих планах в случае назначения президентом Татарстана

07:46, 28.06.2018 8
Жириновский рассказал о своих планах в случае назначения президентом Татарстана
Фото: скриншот видео youtube.com

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью блогеру Чингизу Рахимовичу рассказал о своих планах в случае назначения президентом Татарстана.

По словам Жириновского, он бы сменил название республики на Казанскую губернию и отменил обязательное изучение татарского языка. Лучшим решением национального вопроса политик назвал смешанные браки.

«Будущее человечества — это чтобы мы все перемешались. Чтоб был один народ, и не надо никакой национальности, общая вера, язык», — заявил политик в интервью блогеру Чингизу Рахимовичу.

В ответ на вопрос о его отношении к возможному назначению президента РТ Рустама Минниханова на пост президента РФ лидер ЛПДР сказал, что «пусть будут люди любой национальности на любых постах».

Кроме того, Жириновский ожидает запуск высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Он заявил, что поедет в столицу Татарстана первым поездом.

Ранее Владимир Жириновский, будучи кандидатом в президенты РФ, пообещал обращаться к избирателям на татарском.

ОбществоВласть
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    казанская синагога его не ждет... или ждет... но в Кремле непременно накормят заслуженного депутата...
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  • Анонимно 28 июня
    70 лет в церковь ходить надо. за 20 лет ничего не сделал полезного. он только можеть ударить оскорбять женщин журналистов. позор нации он
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  • Анонимно 28 июня
    Из-за таких недополитиков страна в том положении в котором сейчас...
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  • Анонимно 28 июня
    Жириновский лишь озвучил цели внутренней политики России, ничего нового. Интернационалист-миллэттэшлэргэ зур сэлэм! :)
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  • Анонимно 28 июня
    Наш Васин на все согласен лишь бы заметили)
    Владимир Вольфович может сразу в КОСМОС?
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  • Анонимно 28 июня
    что у Жириновского на языке, то у Кремля в голове. Один язык, один народ, одна вера
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  • Анонимно 28 июня
    Жирик думает, что успеет стать мусульманином?
    Уже слишком стар...
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  • Анонимно 28 июня
    Без татарлар, аллага шекер!
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