Казанский Кремль о словах Жириновского: «Главу ЛДПР никто не уполномочивал говорить от лица русского народа»

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сегодня прокомментировала скандальное заявление главы ЛДПР Владимира Жириновского о том, что федеральный центр якобы «завалил Казань деньгами».

Галимова обратила внимание на то, что Жириновский как опытный депутат обязан знать: источником власти по Конституции России является многонациональный народ. Также она напомнила, что Татарстан неизменно отдает в федеральный бюджет больше средств, чем оттуда получает — и Жириновский как депутат тоже должен знать об этом.

— В третьих, руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от лица русского народа, в том числе проживающего в Республике Татарстан. Расцениваем его выступление, как очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов. Скандальное выступление Жириновского в Государственной думе не могло не вызвать негативного общественного резонанса, в том числе со стороны руководства Татарстана, — заявила Галимова.

Галимова добавила, что после заявления Жириновского состоялся разговор главы Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе этого разговора стороны осудили высказывание Жириновского. Напомним, что Володин также выразил недовольство заявлениями главы ЛДПР сразу после его выступления в Госдуме.