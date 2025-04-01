Сегодня в Татарстане потеплеет до +17 градусов
Местами в западных районах небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами в западных районах небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер восточный 5-10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Утром ожидается порядка +2 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +12 до +17 градусов, в Казани — от +15 до +17 градусов.
Напомним, в середине недели в Татарстане потеплеет до +19 градусов. Затем республика окажется под влиянием холодного фронта, и температура воздуха снизится.
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