Сегодня в Татарстане потеплеет до +17 градусов

Местами в западных районах небольшой дождь

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами в западных районах небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный 5-10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Утром ожидается порядка +2 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +12 до +17 градусов, в Казани — от +15 до +17 градусов.

Напомним, в середине недели в Татарстане потеплеет до +19 градусов. Затем республика окажется под влиянием холодного фронта, и температура воздуха снизится.



Галия Гарифуллина