Кашин: «Если человек не хочет учить татарский язык, он имеет право его не учить»

Журналист Олег Кашин в интервью Telegram-каналу «TUKAY Говорит» высказался о ситуации с преподаванием языков в Татарстане.

«Если человек не хочет учить татарский язык, он имеет право его не учить. Может, он не планирует после школы жить в Татарстане. Может, еще что-нибудь. У вас нет права заставлять. А у него есть риск быть не понятым или не понять каких-нибудь незнакомых людей на улице или в компании — ну так это его риск, не ваш. Права личности первичны, мне кажется», — сообщил он.



По его словам, он меньше всего хочет, что бы татарская культура растворялась в российской.

«Никаких преимуществ это никому не даст. Агрессивное поведение Москвы тоже возмутительно. Я-то считаю, что не у татар надо что-то отбирать, а русским давать что-то, чего у них нет. Если иметь в виду прошлогодние скандалы, то я считаю, что русским нужно дать право не учить тот язык, который они считают себе ненужным», — считает журналист.



Кашин также предположил что конфликты с договором о разделении полномочий и изучением татарского языка в школах связаны с замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

«У меня есть подозрение, что прошлогодние конфликты с вашим договором и языком — это следствие того, что Кириенко не чувствует себя победителем по итогам работы в полпредстве (ПФО), он же не смог именно Татарстан привести к общефедеральному знаменателю, и сейчас вполне может брать реванш. Но это тоже не национализм, а такой аппаратный спорт, наверное», — подчеркнул он.



Ранее Кашин выступил против названия казанского аэропорта Казани в честь поэта Габдуллы Тукая, заявив, что Казань «в большей степени русский город».