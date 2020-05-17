Кашин назвал Татарстан «независимой Албанией» и подсчитал количество русских и татар в кабмине республики

Журналист Олег Кашин назвал Татарстан «независимой Албанией» и пожаловался на неработающий сайт госуслуг РТ в ходе эфира на радио «Комсомольская правда».

Речь о республике зашла во время обсуждения объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Кашин заявил, что в этом не видит ничего глобального и вспомнил как Коми-Пермяцкий автономный округ стал частью Пермского края.

«И не упало небо на землю, в России не начались этнические чистки коми-пермяков или агинских бурятов, все нормально», — отметил Кашин, подчеркнув, что все регионы России должны быть равны между собой.

«Ненормально, когда при отсутствии вообще каких-либо упоминаний о главном титульном народе России, о русском народе, отсутствует любое русское учреждение в России государственное, но при этом у каждого народа есть буквально свое национальное государство. Посмотрите на Татарстан — это уже внутренняя Албания, это потенциальное новое независимое государство», — считает журналист.

По его мнению, отмена обязательного изучения татарского языка в школах является правильной идеей: «...потому что, когда русский мальчик из Казани, планирующий поступать в Московский университет, должен учить стихи Габдуллы Тукая на языке оригинала, что это, зачем это?».

В ходе этого разговора его собеседник, журналист Роман Голованов, не смог открыть сайт правительства Татарстана, отметив, что было бы интересно посмотреть на состав кабмина РТ.

Кашину все же удалось попасть на сайт. В первую очередь он обратил внимание на логотип 100-летия ТАССР. «То есть, вот понятно — там древнее татарское ханство, мечеть Шаймиев построил, но корнями они все равно уходят в советскую власть», — сказал он.

Перечислив фамилий всех министров Татарстана, Кашин резюмировал «татарское большинство», которое, по словам журналиста, не совсем такое, как население республики.

Ранее Кашин выступал против названия казанского аэропорта Казани в честь поэта Габдуллы Тукая, заявив, что Казань «в большей степени русский город». Также журналист высказывал свою позицию о ситуации с преподаванием языков в Татарстане. В частности, он заявлял, что «если человек не хочет учить татарский язык, он имеет право его не учить».

