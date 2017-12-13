«Нам позволят зарегистрировать долевые договоры при нынешнем финансовом состоянии «ФОНа»?!»

Дольщики ЖК «МЧС» волнуются, что грядущие новшества закона помешают им получить свои квартиры

Фото: Василя Ширшова

Третий и четвертый дома ЖК «МЧС» могут зарегистрировать как объекты незавершенного строительства. Это облегчит работу в условиях законодательных новшеств в следующем году, предполагают в исполкоме города. Вопрос подняли на традиционном объезде в комплексе и обещали проработать с юристами. В первом доме намекнули на скорую сдачу блока Е и обсудили ввод нового подрядчика в блоке Г. Во втором — сваебойщики «Стройтекса» готовятся приступить к работе, в пятом — критиковали «Ак Таш» за нарушение соглашения с Минземимуществом. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Ак Таш» нарушает соглашение с Минземимуществом



Обход начали со второго дома, где «Стройтекс» уже сегодня должен приступить к забиванию недостающих свай.

— Сваи за счет сваебойщиков закроем, потому что у них есть долг перед «ФОНом». Я в этом плане помощник, прошу, чтобы их задействовали, — заявил первый замглавы исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

Замечания по работе кровельщиков решили отложить до весны. Что касается соглашения о предельной цене по первому этапу достройки дома — сваи, блок А, каркас блока Б, внутренний стилобат, — сейчас документ проверяет «ФОН», после чего передаст его на ознакомление активистам среди дольщиков.

Представителю генподрядчика в пятом доме напомнили про обещание пустить тепло в начале декабря. Кроме того, «Ак Таш» упрекнули в нарушении и других договоренностей.

Что касается соглашения о предельной цене по первому этапу достройки дома — сваи, блок А, каркас блока Б, внутренний стилобат, — сейчас документ проверяет «ФОН»



— Минземимущество претензию пишет, вы по соглашению отстаете по освоению средств. А это существенное условие, можно расторгать договор, — предупредил Азат Нигматзянов.

На монтаж отопления в доме нужно не менее 20 дней, а значит, до нового года строители вряд ли успеют подать тепло в здание. По словам проверяющих, в лучшем случае это произойдет в середине января.

Монолитные работы обещают завершить к новому году. Сам объект должны ввести в марте 2018 года. Дольщики интересовались, когда смогут увидеть свои квартиры, спрашивали про отделку. Не все готовы отказаться от штукатурки.

В «свечку» Г ищут подрядчика

Разговор по первому дому начали с обсуждения блока Г. Здесь хотят сменить подрядчика на фирму «Казаньсоюзстрой», но ее представитель на встречу опоздал. Предполагается, что компания начнет работу, не дожидаясь источников, под гарантии исполкома. Дольщиков заверили, что предельная цена достройки «свечки» при этом сохранится.

— Провели переговоры, чтобы даже при отсутствии средств подрядчик зашел в блок Г с последующей оплатой. Такая принципиальная договоренность есть с «Казаньсоюзстроем», но его представитель почему-то не подъехал. На сегодня должны были уже соглашение заключить и приступить к работе, — сообщил Азат Нигматзянов.

До начала работ «СК Строй» поручили закрыть все окна в блоке Г, а на следующей неделе пустить тепло. Туда же решено перенести штаб. Соглашение с новым подрядчиком еще не заключили. Помощи в достройке жилых секций ждут и от владельцев офисов.

— Совещание с инвесторами я вчера провел, они ушли думать. Было очень жаркое совещание, я даже чуть не прослезился, увидев, какие у нас бедные, несчастные бизнесмены там, — посетовал Нигматзянов.

«Совещание с инвесторами я вчера провел, они ушли думать. Было очень жаркое совещание, я даже чуть не прослезился, увидев, какие у нас бедные, несчастные бизнесмены там», — посетовал Нигматзянов



Сдача блока Е не за горами и прикрепление к школе №180

Судьбу блока Е должны решить на техническом совещании сразу после объезда, сообщил замглавы исполкома. Будущие жильцы секции пожаловались, что батареи отопления не везде греют и не все отверстия заделаны после работы слесарей.

Еще один вопрос касался парковок, сдать их обещают после сдачи всех блоков. Кроме того, остаются невыкупленными 52 машино-места на 30 млн рублей.

— Сейчас совещание будет, все моменты отработают. Потом я подключу республиканские структуры и попрошу там, где можно, подтолкнуть. Всем понятно, что ускорить надо. Поэтому я и прошу, чтобы здесь штаб уже закрыть и перейти в блок Г — это тоже, наверное, о чем-то говорит. Здесь, скорее всего, уже хозяин появится, у этого помещения, — намекнул замглавы исполкома на скорую сдачу блока Е.

Возник вопрос и по объектам образования. Заселившиеся и будущие жильцы первого дома просили прикрепить их к школе №180:

«Так как эта школа самая ближайшая, до нее дети сами могут ходить через надземный пешеходный переход, остановка «Тектоник» — по прямой. Остальные школы расположены очень далеко — 1,5 км и больше. Ходить детям самим просто нереально», — пишут дольщики в письме на имя руководителя исполкома.

«Как Матросов в свое время, они тоже на амбразуру легли и сказали: «Нас здесь нет»

По третьему и четвертому домам сообщили, что ведется разработка нового проекта планировки территории. Без него процедура строительства каждого дома в отдельности затянется.

— По утвержденному проекту планировки, на месте ЖК «МЧС» находится школа. И этот проект МЧС почему-то согласовало, как Матросов в свое время, они тоже на амбразуру легли и сказали: «Нас здесь нет, школу сажайте только ради того, чтобы жилой комплекс нам здесь построить». Вот согласно этому проекту здесь и началось строительство. И сейчас на него можно ссылаться и строить эти дома, — отметил Азат Нигматзянов.

По третьему и четвертому домам сообщили, что ведется разработка нового проекта планировки территории



Однако этот документ дает ограничения по количеству квадратных метров жилья, которые здесь можно построить. Если уплотнять застройку, нужен новый проект. «Вот этот новый проект разработан, где и сколько еще жилья здесь можно «посадить», чтобы решить вопрос достройки этих домов, — пояснил представитель исполкома. — Этот проект будет утверждаться кабмином, чтобы ускорить процедуру, минуя публичные слушания».

Документ разрабатывают в «Татинвестгражданпроекте». После того, как он пройдет экспертизу и будет собран необходимый пакет документов, город выдаст разрешение на строительство. Правда, многих волнуют грядущие законодательные новшества. Например, в части ужесточения финансовых требований к застройщику: на его счету в уполномоченном банке должно быть не менее 10% от проектной стоимости строительства.

— По требованиям 2018 года нам позволят зарегистрировать договоры долевого участия при том текущем финансовом состоянии «ФОНа»? — поинтересовался один из дольщиков.

— Если застройщик получил разрешение до 1 июля 2018 г., то он действует по нормам, которые существуют сейчас. Если после этой даты, у него есть требования по уставному капиталу и другие, — сообщил начальник отдела по мониторингу строительных фирм и учету объектов долевого строительства УЖП Айрат Ахметханов.

У третьего дома есть шансы получить разрешение на стройку до середины следующего года. А вот активисты четвертого опасаются, что по своему жилью не успеют уложиться в сроки.

— Если мы эти дома сдадим (первый, второй и пятый), есть мысль: может, нам размежевать земельные участки и зарегистрировать ваши дома, третий и четвертый, как объекты незавершенного строительства. Здесь надо с юристами проработать этот вопрос, — подытожил Азат Нигматзянов.