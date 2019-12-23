«Слово свое сдержали»: удмуртский застройщик КОМОССТРОЙ® взялся за второй дом ЖК «МЧС»

Если республика решит вопрос с финансированием долгостроя, уже к концу 2020 года девелопер завершит строительство 87 квартир жилого комплекса «МЧС»

Крупный удмуртский застройщик КОМОССТРОЙ® приступил к работам в одном из самых проблемных долгостроев Казани — жилом комплексе «МЧС» в Советском районе. В обмен на федеральный земельный участок на Губкина компания согласилась помочь городу решить вопрос с дольщиками, которые семь лет ждут сдачи своего дома. При помощи властей девелопер рассчитывает сдать свою часть непростого объекта уже к концу 2020 года. Свои долгожданные квадратные метры в черновой отделке получат жильцы 87 квартир трех подъездов блока «А». Подробнее — в материале «Реального времени».

Как застройщик из Удмуртии спасает дольщиков второго дома ЖК «МЧС»

ГК «ФОН» начала возводить второй дом ЖК «МЧС» еще в 2012 году и должна была сдать его в 2016-м. Но вскоре дела у застройщика окончательно разладились, и жилой комплекс превратился в один из самых известных долгостроев Казани. В прошлом году за объект пробовал взяться другой привлеченный подрядчик — СК «Атлант», но быстро покинул стройку, так и не выполнив монолитные работы из-за нехватки финансирования. Летом у дольщиков ЖК «МЧС», наконец, появился повод для радости: за разморозку второго дома берется крупный ижевский девелопер — КОМОССТРОЙ®.

Спасти дольщиков и взяться за сложный объект на двух секциях блока «А» компания согласилась в обмен на федеральный земельный участок на улице Губкина, который власти Татарстана передали КОМОССТРОЙ®. Переговоры с будущим подрядчиком начались в декабре прошлого года. Сейчас девелопер уже приступил к работам.

— Мы приняли объект в незаконсервированном виде. Блок-секции «А» готовы на 60—70%. То есть на сегодняшний день стоит только каркас и ограждающие конструкции, больше ничего — нет ни инженерии, ни самих квартир, — рассказал «Реальному времени» руководитель проектов КОМОССТРОЙ® в Казани Денис Чайников. — Наша задача — подготовить блок «А» к сдаче. Для этого мы должны вначале возвести весь монолитный каркас секции «Б» и ограждающие конструкции — стены, окна, витражи на 18 этажей. Сейчас же у блок-секции «Б» есть лишь каркас до седьмого этажа. С этих работ мы и начали.

«Мы очень довольны приходом «Комоса», долго ждали»

По словам Дениса Чайникова, контакт с дольщиками второго дома ЖК «МЧС» компания установила почти сразу же, как был найден консенсус с властями республики. Начались встречи с представителями инициативной группы. Будущим новоселам предоставили график строительных работ и разъяснили все этапы «спасения» дома. Приглянулся новый подрядчик и дольщикам, которые не скрывают радости.

— С нами КОМОССТРОЙ® связался очень быстро, уже на этапе принятия площадки. Последняя встреча была в начале декабря, нам рассказали о ходе строительства. Как они обещали, так и сделали: сказали, в среду, 18-го, завезут первый бетон — в среду и завезли. Слово свое сдержали, — радуется активист группы дольщиков ЖК «МЧС» Леонид Фоминых. — Впечатление оставили крайне положительное, вообще ситуация очень радует. Главное, чтобы денег хватило, чиновники от своих слов не отказывались и они смогли завершить блок-секции, мы на это очень надеемся.

— Мы очень довольны приходом «Комоса», долго ждали… Очень много слышали и читали о них как о хороших застройщиках. Мы видим, что они уже начали стараться, процесс идет, а время покажет. Стройка, конечно, тяжелая, очень долго она стояла. Будем надеяться и смотреть, как пойдет, — подчеркнула в разговоре с «Реальным временем» дольщица второго дома ЖК «МЧС» Фания Камалютдинова.

«Вопрос встанет ребром, когда мы отработаем полученные 190 миллионов рублей»

Участок на улице Губкина площадью 0,9 га, который КОМОССТРОЙ® в итоге получил от Татарстана в аренду в качестве оплаты за работы в ЖК «МЧС», был оценен в 190 млн рублей. Между тем стоимость работ, которые предстоит выполнить застройщику, равна 250 млн рублей. Изначально планировалось выделить больший по стоимости участок, который бы покрыл всю сумму, но межевание прошло не так, как рассчитывали власти. Площадь уменьшилась на 0,2 га, а это значит, что для завершения работ КОМОССТРОЙ® все еще не хватает 60 млн рублей.

— Пока неясно, где будут брать разницу. Мы понимаем дольщиков, они ждут годами. И все, что от нас зависит, мы сделаем. Вопрос встанет ребром, когда мы отработаем полученные 190 миллионов рублей. Если на тот момент у нас не будет понимания и подписанных документов на остаток, работы придется приостановить. 190 миллионов хватит на поднятие монолитного каркаса до 18 этажа и на стилобатную часть. Постараемся приступить и к подаче тепла на блок-секцию «А». Я думаю, на этот объем работ денег должно хватить, — говорит Денис Чайников.

Пока недостающие 60 млн рублей, по планам КОМОССТРОЙ®, должны пойти на подведение всех коммуникаций к секциям блока «А», отделку подъездов, установку лифтов и благоустройство придомовой территории — организацию входных групп, высадку деревьев и закупку малых архитектурных форм. Квартиры новоселы должны получить в черновой отделке. Если перебоев в финансировании не будет и власти республики найдут выход, застройщик рассчитывает закончить работы уже до конца 2020 года.

На Губкина вскоре начнется строительство нового 19-этажного дома

На выделенной земле КОМОССТРОЙ® планирует возвести пятисекционный жилой дом с переменной этажностью: две крайние секции по 19 этажей, средние — по 12. Всего построят около 19 тысяч квадратных метров жилья, то есть 363 квартиры. Здесь будут: закрытый двор без машин с подземным паркингом на 90 мест, детская игровая площадка с современным эргономичным оборудованием, много зелени и мест для отдыха жителей всех возрастов. Квартиры на последних верхних этажах, по планам застройщика, будут свободной планировки, с увеличенными оконными проемами. Финансироваться проект будет с участием одного из крупнейших российских банков, через счета эскроу, что дает дольщикам дополнительные гарантии своевременной сдачи дома.

— Проект дома в настоящий момент проходит экспертизу, в феврале мы получим заключение и приступим. Уверен, у нас получится вести два проекта одновременно — завершать работы в ЖК «МЧС» и разворачиваться на Губкина, — резюмировал Денис Чайников.

Партнерский материал