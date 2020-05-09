События недели: планы по выходу из самоизоляции, празднование Дня Победы онлайн и очередной перенос ЕГЭ

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе федеральные власти определили порядок постепенной отмены режима самоизоляции. В соответствии с ним субъекты Федерации должны подготовить собственные планы и вводить их по мере отступления пандемии. Судя по предлагаемым мерам, Татарстан уже переходит ко второй стадии снятия ограничений. Так, 12 мая к полноценному режиму работы в республике вернутся детские сады. Вся неделя в РТ, да и во всей стране, прошла под знаком подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня состоится воздушный парад и салют, а полноценный парад Победы будет проведен не раньше конца июня. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Поэтапное снятие карантина

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией. На нем были оглашены принципы поэтапного снятия режима самоизоляции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что каждый из этапов послаблений будет вводиться после анализа трех показателей: темпа прироста заболеваемости, свободного коечного фонда, показателя охвата тестированием. На первом этапе власти разрешат выходить из дома для занятий спортом и прогулок с детьми, откроются некоторые магазины. На следующем заработают образовательные организации и более крупные магазины. Третьим этапом станет открытие парков, гостиниц и ресторанов.

Решения о введении каждого этапа власти каждого региона будут принимать самостоятельно.



6 мая президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией. Фото kremlin.ru

В Татарстане возобновят работу детские сады

Судя по всему, Татарстан запускает уже второй этап снятия режима самоизоляции.

К моменту совещания с президентом РФ в республике уже дали возможность гражданам заниматься спортом и разрешили пенсионерам выезжать на дачу. А после майских праздников в Татарстане полноценно заработают детские сады — об этом стало известно накануне. Порядок выхода детей в ДДУ прорабатывается республиканским Минздравом и региональным управлением Роспотребнадзора. Пока что известно, что родители должны будут позвонить участковому педиатру и заказать справку об отсутствии контактов с людьми с инфекционными заболеваниями.



День Победы

Из-за пандемии коронавируса празднование 75-летия Великой Победы во многом перешло в онлайн-режим.

Многие мероприятия были перенесены в виртуальное пространство. Например, салют в Казани будет транслироваться по телевидению — его покажет телеканал ТНВ. Казанцам рекомендовано не выходить на улицу, чтобы его посмотреть. В Сети пройдет и акция «Бессмертный полк».



Однако ряд мероприятий, связанных с чествованием ветеранов, все же организовали офлайн. Например, акцию «Палисадник Победы», в рамках которой волонтеры благоустраивают территорию возле домов, где живут ветераны. Также для них организуются персональные парады и концерты под окнами.

Ряд мероприятий, связанных с чествованием ветеранов, все же организовали офлайн. Фото Максима Платонова

Республиканские власти назвали и возможные даты, на которые может быть перенесен парад Победы. Ориентировочно он может пройти в конце июня или в начале сентября, сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Скорее всего, имелось в виду 24 июня — как день Парада Победы в 1945 году, или 3 сентября — как день окончания Второй мировой войны.



Давка в «Карусели»

X5 Retail Group решила закрыть последний в Казани гипермаркет «Карусель» в разгар пандемии.

Ликвидация товара с 50-процентными скидками собрала огромное количество покупателей. В пресс-службе федерального ретейлера сообщили, что магазин закрывается на реконструкцию, после которой будет открыт в новом формате.

Очереди в гипермаркете выстроились не только к кассам, но и к аппаратам для проверки стоимости товара.



Ликвидация товара с 50-процентными скидками собрала огромное количество покупателей. Фото Луизы Игнатьевой

«Бунт» туристов из Турции

Бартендер из Казани Никита Поваров рассказал «Реальному времени» о россиянах, эвакуированных из Турции и помещенных на обсервацию в санаторий «Васильевский».

В частности, он описал условия карантина и «бунт» пассажиров, узнавших об отправке в санаторий только по прилете в Казань.

«Люди не хотели ехать на карантин в Васильево, и на этом фоне у нас возник некий бунт: из-за того, что у нас стали забирать эти листочки для того, чтобы переделать. Понятное дело, что их уже никто не отдавал, потому что все хотели домой», — сообщил казанец.



Эксперты о «вертолетных деньгах» и возрождении экономики

Экономисты рассказали «Реальному времени» о своем видении реабилитации российской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В частности, они поддерживают идею раздачи так называемых «вертолетных денег» населению, что должно стимулировать потребительский спрос. Однако полагают при этом, что власти поддержат скорее банковскую систему страны.

«Процентов 80% населения средства довольно быстро потратят на то, что им нужно, и автоматически поддержат наиболее востребованный бизнес», — считает Сергей Хестанов. Фото region.center

«Поскольку самый главный удар понесут у нас как раз те сферы, которые взаимодействуют непосредственно с гражданином: сфера услуг, мелкая непродовольственная торговля и т. д., лучший способ — дать деньги людям. Потому что процентов 80% населения эти средства довольно быстро потратят на то, что им нужно, и автоматически поддержат наиболее востребованный бизнес», — заявил, в частности, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.



Перенос ЕГЭ

Власти могут еще раз перенести Единый госэкзамен. По крайней мере, в Минздраве РФ считают более безопасным его проведение в августе или сентябре.

ЕГЭ уже сдвигали с конца мая на начало июня, но в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «на июнь точно ориентироваться нельзя».

Рособрнадзор допустил возможность переноса ЕГЭ. Также в ведомстве прорабатывают сценарий, при котором экзамен в этом году будут сдавать только те, кто намерен поступать в вуз.



Рособрнадзор допустил возможность переноса ЕГЭ. Фото Максима Платонова

Гибель главы исполкома Сармановского района

В пятницу, 8 мая, возле Сарманово было обнаружено тело главы исполкома района Альфиса Мухаметгараева.

По данным источников «Реального времени», чиновник покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.



Доплаты врачам

В Госсовете Татарстана предложили ввести республиканские допвыплаты врачам и медработникам.

Депутат республиканского парламента от «Справедливой России» Альмир Михеев напомнил, что некоторые категории медиков подвергаются риску заражения COVID-19 или «просто» работают в более суровых условиях из-за пандемии и при этом не попадают в те категории, которым дополнительные выплаты пообещал президент РФ Владимир Путин.

В связи с этим депутат направил предложение президенту Татарстана Рустаму Минниханову, которое предполагает ежемесячные выплаты в 10, 20 и 30 тысяч рублей для этих категорий медиков. Также он предложил увеличить страховые гарантии, платить студентам медвузов по 20 тысяч рублей за работу в коронавирусных учреждениях и доплачивать врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, от 100% до 200% от средней зарплаты.



Некоторые категории медиков подвергаются риску заражения COVID-19 или «просто» работают в более суровых условиях из-за пандемии и при этом не попадают в те категории, которым дополнительные выплаты пообещал президент РФ Владимир Путин. Фото Максима Платонова

Еще один министр заразился коронавирусом

На неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у главы Минкульта РФ Ольги Любимовой.

Напомним, на прошлой неделе вирус обнаружили также у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра строительства РФ Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

