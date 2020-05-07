«День Победы невозможно ни отменить, ни перенести»: как ветеранов будут чествовать в условиях самоизоляции

Большинство мероприятий в связи с Днем Победы в этом году пройдут в онлайне — виной всему ограничения из-за пандемии коронавируса. Однако в том, что касается чествования ветеранов, флешмобами в социальных сетях дело не ограничится. Как выяснило «Реальное время», регионам рекомендовали провести по этом поводу целый ряд мероприятий — от помощи ветеранам с благоустройством до индивидуальных парадов победы для каждого ветерана. Подробнее — в нашем материале.

Что рекомендовал Татарстану федеральный центр

Регионы получили от аппарата президента РФ ряд рекомендаций о том, как в условиях ограничительных мер следует проводить мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. Копия письма в адрес аппарата президента Татарстана от имени главного федерального инспектора по республике Виктора Демидова имеется в распоряжении «Реального времени».

— День Победы невозможно ни отменить, ни перенести. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Необходимо сделать все, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, — говорится в письме.

При этом не все рекомендации подразумевают полный переход мероприятий в онлайн. Основная идея документа — провести все так, чтобы любой гражданин мог выразить уважение ветеранам, не подвергая опасности заражения ни себя, ни их.

Предлагается организовать раздачу георгиевских лент в тех местах, куда гражданам открыт доступ и в режиме самоизоляции: продуктовые магазины, АЗС, аптеки и т. д. Фото Олега Тихонова

Индивидуальный подход

Традиционная акция «Георгиевская ленточка», стартовавшая 4 мая, пройдет не только в онлайне. Предлагается организовать раздачу георгиевских лент в тех местах, куда гражданам открыт доступ и в режиме самоизоляции: продуктовые магазины, АЗС, аптеки и т. д. Также предлагается передать ленты для раздачи в те структуры и предприятия, которые продолжают работу в условиях пандемии.

Вместе с тем акция параллельно проходит и в социальных сетях: фотографии с георгиевской лентой выкладывают с соответствующим хэштегом, кроме того, в «Инстаграме» сейчас есть соответствующая маска. Уже в первый день акции, по сообщению движения «Волонтеры победы», в ней поучаствовали 200 тысяч человек, маской в «Инстаграме» воспользовались 45 тысяч пользователей.

Кроме того, регионам также рекомендовали помочь ветеранам с облагораживанием территории перед их окнами силами представителей движения «Волонтеры победы» и органов соцзащиты. Как рассказал «Реальному времени» председатель штаба «Волонтеров победы» в Татарстане Азат Идрисов, в республике сейчас ведется такая работа, но только по заявкам самих ветеранов. Таких обращений сравнительно немного, около десятка на всю республику. Так, подобную акцию провели в Апастовском районе под названием «Палисадник победы».

Есть предложения по проведению акций «Парад у дома ветерана» и театрализованных поздравлений «Фронтовая бригада». Фото rosgvard.ru

Также в рекомендациях есть предложения по проведению акций «Парад у дома ветерана» и театрализованных поздравлений «Фронтовая бригада». Первая подразумевает прохождение парадного расчета под окнами ветерана с привлечением сотрудников силовых ведомств — так, в Москве подобный парад недавно провели росгвардейцы. Театрализованные же поздравления предлагается организовывать уже силами гражданских (в письме расплывчато говорится о «заинтересованных организациях»).

Согласно письму от федерального центра, такие акции рекомендуется проводить 9 мая. Азат Идрисов рассказал «Реальному времени», что несколько парадов и театрализованных представлений уже прошли в Казани, Альметьевске и Челнах. Так, в Альметьевске в подобном формате поздравили участника Великой Отечественной войны Фатхулислама Фахрутдинова и ветерана Егора Маврина.

Кроме того, в территориальном управлении Росгвардии сообщили «Реальному времени», что в парадах у домов ветеранов будут участвовать военнослужащие республиканского спецназа, а также военный оркестр. Первые парады запланированы уже на 7 мая.



Также 9 мая пройдут традиционные телефонные поздравления ветеранов и акция «Письмо победы» — рассылка поздравительных писем ветеранам от студентов, школьников и участников движения «Волонтеры победы». При этом в рекомендациях подчеркивается: те, кто будут звонить ветеранам, должны будут обеспечить персональный подход к каждому из них. В частности, волонтерам нужно будет подготовить личное обращение к ветерану и изучить подробности его биографии перед звонком.

Еще одна любопытная акция предложена на 9 мая и называется #Поемдвором. В рамках этой акции жители одного двора будут хором исполнять военные песни — но, с учетом режима самоизоляции, будут делать это из окон своих квартир. Видеозаписи этого процесса будут выкладываться в соцсетях.

Пожалуй, наиболее масштабное событие в рамках празднования Дня Победы — акция «Бессмертный полк» — полностью перешло в онлайн. Фото vk.com

В онлайне

Пожалуй, наиболее масштабное событие в рамках празднования Дня Победы — акция «Бессмертный полк» — полностью перешло в онлайн. 9 мая пройдет своеобразное «онлайн-шествие»: при помощи целого ряда сервисов можно будет загрузить информацию и фотографию родственника ветерана в базу, и из этой базы сформируется видеоряд для трансляции. В Татарстане фотографии также можно разместить в «Инстаграме» с соответствующими хэштегами — и эти фотографии появятся 9 мая в эфире ТНВ. К акции в таком формате уже присоединился президент Татарстана Рустам Минниханов.

Параллельно в онлайне реализуется проект «Памяти героев». В рамках этого проекта россиянам предлагается записать небольшой (до 90 секунд) видеоролик, в котором они расскажут о своих родственниках — Героях Советского Союза, Героях социалистического труда или полных кавалерах ордена Славы. Такие ролики можно отправлять на почту проекта — их опубликуют на YouTube-канале «Памяти героев». Сейчас на канале появляется свыше десяти новых видео в час.

В схожем формате можно поучаствовать в акции «Я знаменосец победы» — участник может записать видео о том, кто в его семье был знаменосцем победы и что он сам делает, чтобы быть достойным правнуком.

Параллельно в онлайне реализуется проект «Памяти героев»

Также переходит в онлайн проект «Судьба солдата», направленный на установление фронтовой судьбы тех, кто погиб или пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны. «Режим самоизоляции — это повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у нас дома» — отмечают организаторы акции. Для участия в проекте необходимо оставить заявку, заполнив онлайн-форму на сайте «Поискового движения России» или через официальные аккаунты «Поискового движения России» во «ВКонтакте» и Instagram.

Также ко Дню Победы приурочен еще ряд активностей в социальных сетях.

Проект «#ПобедаИзМоегоОкна» — видеоролики с рассказом о месте (улице, памятнике, мемориальной доске и т. д.)

Проект «Синий платочек» — посвящен исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укреплению мира. В рамках проекта пользователи будут снимать и выкладывать видеоролики, в которых они поют или исполняют вальс под песню Клавдии Шульженко «Синий платочек», кроме того, на эту тему также проводится конкурс творческих работ.

Флешмоб «Мы все равно скажем спасибо»: короткие видеообращения со словами благодарности ветеранам и павшим воинам страницах в социальных сетях

Флешмоб «Литература победы» — марафон чтения в прямом эфире любимых литературных произведений о войне.

«Наследники победы» — видеоролики с детьми, которые исполняют военные песни и стихи о войне и победе.