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В Госсовете Татарстана предложили Минниханову ввести в республике доплаты медикам от 10 до 30 тысяч рублей

16:45, 06.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Госсовете Татарстана предложили Минниханову ввести в республике доплаты медикам от 10 до 30 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутат Госсовета РТ от «Справедливой России» Альмир Михеев направил президенту республики Рустаму Минниханову предложение ввести дополнительные региональные выплаты для медиков.

Согласно проекту Михеева (имеется в распоряжении «Реального времени»), власти Татарстана должны ввести ежемесячные выплаты в 10, 20 и 30 тысяч рублей для тех категорий медиков, которые не попали под действие документов о федеральных допвыплатах.

Также он предложил ввести расширенные страховые гарантии для медиков в размере 100 тысяч рублей при заражении COVID-19 и семьям медиков, скончавшихся от заражения коронавирусной инфекцией, до 1 млн рублей.

Студентам медвузов, привлекаемым к работе в «ковидных» госпиталях, предлагается платить по 20 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, предлагается выплачивать премии врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, от 100% до 200% от средней зарплаты.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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