В Госсовете Татарстана предложили Минниханову ввести в республике доплаты медикам от 10 до 30 тысяч рублей
Депутат Госсовета РТ от «Справедливой России» Альмир Михеев направил президенту республики Рустаму Минниханову предложение ввести дополнительные региональные выплаты для медиков.
Согласно проекту Михеева (имеется в распоряжении «Реального времени»), власти Татарстана должны ввести ежемесячные выплаты в 10, 20 и 30 тысяч рублей для тех категорий медиков, которые не попали под действие документов о федеральных допвыплатах.
Также он предложил ввести расширенные страховые гарантии для медиков в размере 100 тысяч рублей при заражении COVID-19 и семьям медиков, скончавшихся от заражения коронавирусной инфекцией, до 1 млн рублей.
Студентам медвузов, привлекаемым к работе в «ковидных» госпиталях, предлагается платить по 20 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, предлагается выплачивать премии врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, от 100% до 200% от средней зарплаты.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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