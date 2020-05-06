В Госсовете Татарстана предложили Минниханову ввести в республике доплаты медикам от 10 до 30 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутат Госсовета РТ от «Справедливой России» Альмир Михеев направил президенту республики Рустаму Минниханову предложение ввести дополнительные региональные выплаты для медиков.

Согласно проекту Михеева (имеется в распоряжении «Реального времени»), власти Татарстана должны ввести ежемесячные выплаты в 10, 20 и 30 тысяч рублей для тех категорий медиков, которые не попали под действие документов о федеральных допвыплатах.

Также он предложил ввести расширенные страховые гарантии для медиков в размере 100 тысяч рублей при заражении COVID-19 и семьям медиков, скончавшихся от заражения коронавирусной инфекцией, до 1 млн рублей.

Студентам медвузов, привлекаемым к работе в «ковидных» госпиталях, предлагается платить по 20 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, предлагается выплачивать премии врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, от 100% до 200% от средней зарплаты.