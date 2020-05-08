ЕГЭ в этом году могут провести только для тех, кто планирует поступать в вузы
Рособрнадзор на фоне пандемии коронавируса может перенести ЕГЭ на август и провести его только для тех выпускников, которые хотят поступать в вузы, пишет ТАСС.
«Рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых отметок», — заявили в ведомстве.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сегодня сообщил, что безопасно провести ЕГЭ можно будет не раньше августа — сентября. «На июнь точно ориентироваться нельзя», — добавил он.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов говорил, что после 12 мая решение о датах проведения Единого госэкзамена может быть скорректировано.ОбществоОбразование
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым