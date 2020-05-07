Власти Татарстана наметили две даты, в которые может пройти парад Победы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане парад в честь Великой Победы может быть перенесен на две даты. Предварительно мероприятие готовятся провести в конце июня или в начале сентября.

Об этом сегодня на брифинге в кабмине РТ рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

«Выход из самоизоляции покажет нам это, к концу мая будем точно знать дату», — сказала она.

Напомним, в связи с мировой пандемией коронавируса в России отменены праздничные мероприятия на 9 Мая. Однако президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что парад пройдет в более поздний срок.

Стоит отметить, что 22 июня 1941 года считается днем начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день гитлеровская Германия напала на Советский Союз. В этот же день в 1945 году прошел первый Парад Победы.

А день окончания Второй мировой войны в России официально перенесен со 2 на 3 сентября.