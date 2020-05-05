Раздача денег, поддержка банков, отмена «административной ренты»: что поможет восстановить экономику России

Российские власти вряд ли будут снижать налоги — причина в недоборе поступлений в бюджет

Фото: Ринат Назметдинов

Неделю назад президент России Владимир Путин поручил правительству разработать «масштабный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и росту экономики». На следующий день тогда еще здоровый премьер-министр РФ пообещал представить соответствующие наработки к 25 мая. Экономисты, опрошенные «Реальным временем» на тему «Каким должен быть этот план?», считают, что в первую очередь власти должны помочь народу безвозмездной раздачей денег, но помогут скорее банковской системе. Налоги при этом правительство, вероятнее всего, снижать не станет — из-за уже выпавших доходов в апреле. О том, почему «мишустинские меры» будут в целом близки к «кейнсианским», — в нашем материале.

План по росту

28 апреля президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции очередное совещание с руководителями регионов России. На нем снова обсуждалась борьба с распространением коронавирусной инфекции, при этом Путин наконец признал (от него этого ждали): «Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем». И поручил правительству разработать «масштабный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и росту экономики». По мнению главы государства, ждать, когда эпидемия пойдет на спад, нельзя — к выходу из локаута нужно готовиться заранее.

На следующий день премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам и ведомствам подготовить к 25 мая соответствующий план. «Прошу Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Правда, уже в пятницу Мишустин сообщил, что сданный им тест на COVID-19 дал положительный результат, соответственно, в ближайшее время эту работу будет курировать и.о. премьера Андрей Белоусов.

Раздача денег, снижение налоговой нагрузки и «дерегулирование» — что предлагают экономисты



Опрошенные «Реальным временем» экономисты полагают, что простого и легкого решения в текущей ситуации нет. Сергей Хестанов, экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, обращая внимание на то, как действуют сейчас другие страны — притом что сценарии довольно разнообразны, из первоочередных мер выделил так называемые «вертолетные деньги», то есть раздачу денег населению.

— Поскольку самый главный удар понесут у нас как раз те сферы, которые взаимодействуют непосредственно с гражданином: сфера услуг, мелкая непродовольственная торговля и т.д., лучший способ — дать деньги людям. Потому что процентов 80% населения эти средства довольно быстро потратят на то, что им нужно, и автоматически поддержат наиболее востребованный бизнес, — считает он.

Во-вторых, полагает Хестанов, властям РФ нужно подумать над налоговой политикой, поскольку в настоящий момент российский бизнес несет на себе серьезную совокупную налоговую нагрузку. Несмотря на то, что они любят «козырять» 13-процентным НДФЛ, это лишь часть правды. Другая часть состоит в том, что все остальные налоги довольно высокие. И получается, что совокупная налоговая нагрузка для российского бизнеса доходит до 52—55%, тогда как в Германии (стране с высокими налогами) составляет 47%. Нужно снизить налоги, уверен экономист, и прежде всего «налоги на труд» — отчисления в Пенсионный фонд, фонд социального страхования и проч.

— В-третьих, в России огромная беда с избыточным регулированием. Есть даже такой устоявшийся термин — «административная рента». Это не всегда означает взятки, скорее создание избыточных трудностей, которые бизнесу очень хлопотно и затратно преодолевать. Это все, что связано с сертификацией, например, которая у нас стоит заметно дороже, чем в развитых европейских странах (а некоторые отрасли вообще непонятно зачем сертифицировать). Имеет смысл подумать над дерегулированием. А дальше надо немножко подождать. В тех странах, где условия для бизнеса хорошие, спустя некоторое время экономика развивается автоматически, — отмечает экономист.

«Изменять ключевую ставку — все равно что «скальпелем дрова рубить»

При этом Сергей Хестанов полагает, что снижение ключевой ставки Центробанка не даст ничего, а ее влияние на экономический рост в нашей стране в целом преувеличено. Так как, во-первых, большая часть малого бизнеса и часть среднего в России (как и в развитых странах) развивается на собственные средства, для них ключевая ставка — абстрактное понятие. Заемные средства привлекают тогда, когда заметно расширяют бизнес. При этом отраслей, где можно сильно расширять бизнес, не так уж много, обращает внимание эксперт.

— И даже если речь идет о крупном бизнесе, он вполне может привлечь кредитные ресурсы из-за рубежа, прецеденты есть. В России довольно много компаний имеют облигации и кредиты западных банков. Это нужно довольно узкому сегменту бизнеса, но кому нужно — у них этот доступ есть. Ставку я бы оставил в покое, поскольку для бизнеса важен скорее уровень инфляции, — резюмирует Хестанов.

Дмитрий Травин, экономист, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, согласен с Хестановым: изменять ключевую ставку для воздействия на экономику сейчас, полагает он, все равно что «скальпелем дрова рубить». Проблема в настоящее время куда более серьезная, и ставка на нее качественно повлиять не может.

— Здесь какие шаги не предпринимай, все равно будет плохо. Не в том смысле, что мы все помрем (этого не будет, конечно), а в том смысле, что выйти безболезненно из нынешнего кризиса мы не сможем совершенно точно. Какие-то шаги властей могут только перекладывать проблемы с одних на других, либо с настоящего времени на будущее, или наоборот. Некоторые шаги очевидные — то, что обсуждали в последнее время касательно программы Навального: надо помогать тем людям, которые сегодня могут вообще не иметь денег даже на еду, — считает экономист.

Почему власти РФ не готовы будут снизить налоги — причина в недоборе поступлений в бюджет

Сомнительным Травин, впрочем, считает и изменение налоговой политики, так как это фактор долгосрочного воздействия. И вряд ли налоги будут снижать, тем более что Путин уже их повышает: будет введен налог на проценты по вкладам, если вклад больше миллиона, но только со следующего года — «налоги не вводят за неделю». Вопрос, какие последствия вызовет снижение налоговой нагрузки на бизнес, не такой простой, полагает эксперт. Предсказывать его последствия он не берется.

— Но если налоги снизят (маловероятно, что государство вообще на это пойдет), то бюджетные проблемы в стране обострятся. Даже если снижение налогов простимулирует экономику (да еще когда она там простимулируется!). У нас же и так полетели нефтедолларовые доходы. У нас полетели налоги от того бизнеса, который сейчас не работает. Если еще и снизить налоги, то кто-то из бюджетников вообще останется без зарплаты или же какие-то государственные проекты будут полностью свернуты, — предупреждает Травин.

Блогер и экономист Альберт Бикбов считает, что государство должно будет оказать помощь по трем направлениям. Во-первых, поддержать стратегические предприятия, которые невозможно остановить на время локаута. Во-вторых, предприятия отраслей, пострадавших от пандемии и падения спроса. И третий, самый большой сектор предприятий, которые не вошли ни в перечень пострадавших отраслей, ни в перечень стратегических предприятий. Бикбов положительно оценивает решение властей Татарстана о выделении 1,3 млрд рублей на помощь именно этим предприятиям, что выгодно отличает РТ от других регионов.

Впрочем, экономист уверен, что более-менее «нормального документа» с четким списком мер правительство к 25 мая не подготовит — он будет скорее «гибким», рамочным, его будут постоянно корректировать и менять на ходу.

Российские власти предложат пакет «кейнсианских мер»?

— Вся проблема в том, что невозможно оценить глубину, масштаб и длительность этого кризиса. Буквально каждый день появляются прогнозы о падении российского ВВП, и они все хуже, и хуже. Уже заговорили о падении российской экономики на 13% в год, как посчитали, например, в «Сколково» (российская экономика может потерять до 13% в год только из-за удара, который пандемия нанесла нефтегазовым и энергокомпаниям, подсчитали эксперты в «российской Кремниевой долине», — прим. ред.). Поэтому невозможно написать план действий, который можно взять и реализовать, не имея на руках точного прогноза. Можно обратить внимание на то, что в США очень тяжелые показатели первого квартала (там ВВП сократился уже почти на 5%, — прим. ред.), — предупреждает Бикбов.

По его мнению, меры российских властей будут скорее в стиле Кейнса. Напомним, английский экономист Джон Мейнард Кейнс стал в XX веке основателем целого направления в экономической науке, утверждая, что совокупный спрос (общие расходы в экономике) определяет общий уровень экономической активности, и неадекватный совокупный спрос может привести к длительным периодам высокой безработицы. Сегодня считается, что его экономическая теория помогла капиталистическим странам Запада преодолеть последствия Великой депрессии в 1930-х годах (ее положения легли и в основание политики Барака Обамы по борьбе с кризисом 2008—2009 гг.). Впоследствии, впрочем, Кейнса активно критиковали монетаристы во главе с Милтоном Фридманом, считавшими теорию англичанина «наивной».

Бикбов полагает, что российские власти также будут пытаться стимулировать спрос. Вопрос в том, как его стимулировать.

«Вертолетные деньги» сейчас не помогут, зато спасать обязательно будут банки

— Российские экономисты уже неоднократно предлагали метод прямой раздачи денег населению. Это типично кейнсианская мера, но она не будет эффективной прямо сейчас, потому что из-за действующих ограничений деньги невозможно будет потратить. Надо очень тонко угадать момент денежного впрыска, когда все разморозится, потихонечку все начнут работать, запустится промышленность — чтобы подстегнуть спрос на товары и услуги. Я не верю, что эта мера будет в итоге прописана российскими властями в их плане. Скорее ее впишут туда как «крайнюю меру», по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Но это вопрос даже не ближайшего полугодия, — уверен Бикбов.

Помимо прочего, полагает татарстанский экономист, будут анонсированы меры и по процентным ставкам, и по налогам, и где-то даже по реструктуризации кредитов предприятий, не попавших в перечни пострадавших или стратегических. «Сейчас Набиуллина начнет играть на резкое снижение ключевой ставки, — считает Бикбов. — Один ход уже сделан, и в июне эту ставку снизят еще, чтобы подстегнуть экономическую активность».

— Безусловно, последует открытие крупных кредитных линий, направленных на поддержку устойчивости банковской системы. Банки будут спасать, как и в прошлый кризис, заливая их деньгами, потому что в силу ухудшившейся экономической ситуации назревает долговой кризис, а это самое страшное. Если сейчас начнет падать банковская система — считай, приехали! Естественно, власти будут решать проблемы с моногородами. До продовольственных чеков и карточек, думаю, не дойдет, запас прочности есть, — оптимистично оценивает шансы российской экономики Бикбов.

Без налаживания доверия между обществом и властью никакой план не поможет

Впрочем, далеко не все экономисты согласны с мерой, которую Набиуллина назвала «крайней» (сама она ее не поддерживает), а именно с раздачей денег населению. Так, Никита Кричевский, экономист, экс-главный научный сотрудник Института экономики РАН, уверен, что сегодня эта идея активно муссируется в экономическом сообществе и отдельными чиновниками потому, что идет проплаченная кампания:

— Мне самому предлагали выставить в «Фейсбуке» и «Телеграме» посты с обоснованием необходимости увеличения госдолга, и предлагали за один пост 150 тыс. рублей. Эта кампания нужна определенным финансово-промышленным группам, тем, кто спит и видит, как бы попилить резервы и депозиты, бюджет России. Тем, кто мечтает о денежной эмиссии, кто хочет нажиться на ослаблении валюты. Это далеко не обязательно крупнейшие банки. Это люди, которые спонсируют и финансируют ведущих экономистов, чтобы они высказывались так, как нужно, создавая требуемое давление [на власти]. При этом так действуют далеко не только финансово-промышленные группы, есть еще и их ставленники в правительстве РФ. Это не Мишустин, но люди чуть-чуть пониже его, на одну ступенечку

По мнению Кричевского, российским властям надо начинать не с очередного плана, стратегии или сценария, а с попытки наладить диалог власти и общества. Проблема российской экономики не в отсутствии четких планов, считает экономист, а в том, что «нет доверия людей к власти».

— То есть первое и главное, что нужно сейчас сделать, это разработать «дорожную карту» по восстановлению доверия населения к властям России. Чтобы с людьми наконец-то начали разговаривать. По-человечески. Чтобы народ уважали. А деньги, какие-то ресурсы — это следствия. До сих пор любой план в России приводил к лоббизму и коррупции, — с сожалением заключает Кричевский.