Казанский салют на День Победы покажут в прямом эфире

Власти Татарстана призвали жителей Казани не выходить на улицу, чтобы посмотреть праздничный салют. Его будет транслировать в прямом эфире телеканал ТНВ.

«С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации мы просим всех жителей посмотреть фейерверк по телевизору. Ориентировочное время трансляции — 21.50 до начала акции «Фонарики Победы», — сказала сегодня на брифинге вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Она уточнила, что в других городах Татарстана салюта в этом году не будет.

Зампред республиканского правительства добавила, акция «Фонарики Победы» должна начаться в 22.00. Предполагается, что все неравнодушные жители для участия в акции должны просто посветить в окна при помощи фонарей, телефонов или свечей.

Подробнее о том, как пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы читайте в материале «Реального времени».