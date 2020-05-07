Казанский салют на День Победы покажут в прямом эфире
Власти Татарстана призвали жителей Казани не выходить на улицу, чтобы посмотреть праздничный салют. Его будет транслировать в прямом эфире телеканал ТНВ.
«С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации мы просим всех жителей посмотреть фейерверк по телевизору. Ориентировочное время трансляции — 21.50 до начала акции «Фонарики Победы», — сказала сегодня на брифинге вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
Она уточнила, что в других городах Татарстана салюта в этом году не будет.
Зампред республиканского правительства добавила, акция «Фонарики Победы» должна начаться в 22.00. Предполагается, что все неравнодушные жители для участия в акции должны просто посветить в окна при помощи фонарей, телефонов или свечей.
Подробнее о том, как пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы читайте в материале «Реального времени».Общество Татарстан
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