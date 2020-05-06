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Третий член правительства России заразился коронавирусом

14:35, 06.05.2020
Третий член правительства России заразился коронавирусом
Фото: kremlin.ru

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась новой коронавирусной инфекцией.

Ее пресс-секретарь Анна Усачева отметила, что глава ведомства уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания онлайн. Болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, госпитализировать ее не будут, пишет РБК. «О госпитализации речи не идет», — отметила Усачева.

Глава Минкульта стала третьим членом правительства России, у которого нашли COVID-19. Ранее глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом и были госпитализированы. До Якушева заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.

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