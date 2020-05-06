Третий член правительства России заразился коронавирусом

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась новой коронавирусной инфекцией.

Ее пресс-секретарь Анна Усачева отметила, что глава ведомства уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания онлайн. Болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, госпитализировать ее не будут, пишет РБК. «О госпитализации речи не идет», — отметила Усачева.



Глава Минкульта стала третьим членом правительства России, у которого нашли COVID-19. Ранее глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом и были госпитализированы. До Якушева заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.

