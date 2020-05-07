В Татарстане найден мертвым глава исполкома Сармановского района

Сегодня днем в лесопосадке близ Сарманово было найдено тело руководителя исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева. По предварительной версии он покончил с собой, сообщают источники «Реального времени».



В приемной главы района информацию пока не подтверждают и не опровергают. Телефон руководителя исполкома не отвечает.

На месте работает оперативно-следственная группа.

Альфису Мухаметгараеву был 51 год. На посту руководителя главы исполкома он отработал без малого 2 года. Начинал карьеру механизатором совхоза в Сармановском районе, служил в армии, окончил Елабужский пединститут и юридический факультет Казанского института социальных и гуманитарных знаний.

В 1988—1996 годах работал в Саклов-Башской средней школе Сармановского района учителем труда, затем 3 года — снабженцем прорабом в сельхозкооперативе. В 1999-м был избран председателем Саклов-Башского совета местного самоуправления, в 2005-м — главой этого поселения.

В январе 2017-го ненадолго вернулся к преподавательской деятельности в качестве тренера детско-юношеской спортшколы, однако уже в марте был назначен директором МУП «Хозяйственное обеспечение» Сармановского района.

14 мая 2018-го Мухаметгараев занял пост руководителя исполкома района.