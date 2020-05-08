Покупатели устроили ажиотаж в последней «Карусели» в Казани

X5 Retail Group закрывает «Карусель» в ТРЦ «Тандем»

Фото: Луиза Игнатьева

Покупательский ажиотаж в гипермаркете «Карусель», объявившем вчера о ликвидации с 50%-ными скидками на весь ассортимент, поднялся с новой силой. Сегодня утром казанцы снова кинулись покупать с дисконтом остатки товаров, выставленных в связи с закрытием гипермаркета, которое состоится 11 мая. Правда, сегодня администрация магазина сократила количество работающих касс вдвое — до четырех проходов, а соблюдение мер предосторожности в связи с коронавирусом остается на совести самих посетителей.

Пустые полки в «Карусели»

Гипермаркет «Карусель» в ТРЦ «Тандем» готовится к закрытию и проводит ликвидационную распродажу товарных остатков. Громких рекламных призывов в средствах массовой информации не звучало, анонсы на уличных билбордах отсутствовали, но зато сработало сарафанное радио. Третий день подряд гипермаркет, чья торговая площадь оценивается в 5—7 тысяч кв. метров, оккупируют толпы людей с тележками. «Полная ликвидация ассортимента. Распродажа. Минус 50%», — такие прощальные вывески «украшают» один из самых больших гипермаркетов-дискаунтеров X5 Retail Group. Как сообщили в пресс-службе федерального ретейлера, вслед за остальными гипермаркетами X5 Retail Group закрывает этот магазин на реконструкцию, чтобы открыть потом в новом формате. Последний рабочий день — 10 мая. Точной даты открытия нового магазина пока нет, но продавцы в торговом зале говорят, что откроются не раньше 15 июля.

Минус 50%», — такие прощальные вывески «украшают» один из самых больших гипермаркетов-дискаунтеров X5 Retail Group

О том, как быстро магазин хочет освободиться от товарных запасов, свидетельствуют аншлаги на входе в торговый зал. Если в первый день распродажа проходила со скидкой в 30%, то вчера ее увеличили до 50% — на все, что есть на полках магазина. Сегодня та половина зала, где торговали овощами, колбасами и молочными продуктами, пустовала. Ее оградили специальными деревянными щитами. Были пусты и холодильные полки для мяса и курицы. Одним словом, не осталось ничего из продуктов «первой свежести».

Сегодня та половина зала, где торговали овощами, колбасами и молочными продуктами, пустовала. Ее оградили специальными деревянными щитами

Очереди к считывателям цены

Тем не менее народ идет и идет в магазин. Ходили слухи, что в финальный день объявят о 90%-ных скидках, но вряд ли к этому моменту на полках что-то останется. Казанцы сметают все подчистую. Некоторые женщины объясняют ажиотаж тем, что цены после самоизоляции могут вырасти. «Здесь товары, конечно, недешевые, но если поискать, то можно найти интересную цену», — рассуждает одна из покупательниц.

Каждую вещь проверяют через считыватель цены — очереди к ним не меньше, чем в кассу. Люди стоят сюда с серьезными покупками, например одеялами, подушками или постельным бельем. «Вы не будете брать постельный комплект? — спрашивала девушка у пожилой женщины. — Я заберу!»

Каждую вещь проверяют через считыватель цены — очереди к ним не меньше, чем в кассу

Ближе к вечеру здесь не протолкнуться. Молодые люди скупают алкоголь, пиво, замороженные креветки и пельмени, девушки — косметику и средства ухода, а домохозяйки — посуду и одежду. Остатков вчера было предостаточно, поэтому давки нет. Средний чек покупки — от 4 до 6 тысяч рублей, утверждают кассиры. Некоторые вывозят полные тележки. Правда, встречаются те, кто набирает на 10 тысяч, но не может расплатиться из-за нехватки денег. Тогда очередь начинает кричать на оплошавшего покупателя — не стесняясь, нецензурно.

В маске, но с ребенком

Надо отдать должное: в основном люди были в масках. Однако почему-то некоторые экономные мамочки взяли с собой маленьких детей, не защитив их масками, так и пробирались в самую гущу толпы. Чадам примеряли толстовки, обувь и выбирали игрушки и конфеты, хотя от усталости малыши капризничали. Но ни одна из мам не ушла из магазина без покупки — стояли до победного.

В первую очередь полностью продали сковородки, кастрюли

Социальную дистанцию соблюдали так: каждый был с тележкой, поэтому на расстоянии вытянутой руки не подходили друг к другу. Хотя в некоторых отделах — одежды и косметики — люди, конечно, стояли впритык друг к другу. Особо долго никто не раздумывал: марки известные, товар расхватывали мгновенно.



К моменту 50%-ной распродажи на полках магазина оставались товары длительного хранения, замороженные продукты, одежда и посуда. В первую очередь полностью продали сковородки, кастрюли: к сегодняшнему утру стеллажи были демонтированы. Остальные продолжали собирать покупателей.

К моменту 50%-ной распродажи на полках магазина оставались товары длительного хранения, замороженные продукты, одежда и посуда

Сдать товар нельзя

Важный момент: вернуть товар нельзя. После вчерашнего ажиотажа в гипермаркет вернулось немало покупателей с бракованными лампами, исцарапанными сковородками и одеждой, у которой заявленные на бирке размеры на отвечали фактическим. Товары разрешалось только обменять, деньги не возвращали. Возмущенная этим решением, женщина просто оставила посуду со словами «Подавитесь!» и ушла.

Средний чек покупки — от 4 до 6 тысяч рублей, утверждают кассиры. Некоторые вывозят полные тележки

Напомним, что в январе этого года при закрытии гипермаркета «Карусель» в казанском ТЦ «Франт» среди покупателей случилась давка. Кадры с места событий были сняты на видео и распространены среди пользователей социальных сетей. Правда, тогда магазин решил провести распродажу за один день, объявив максимальные скидки. Похоже, что в этот раз руководство учло негативный опыт и решило растянуть во времени процесс ликвидации остатков.

«Гипермаркет «Карусель» будет переформатирован в «Перекресток», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании, предложив дождаться официального пресс-релиза. В конце 2018 года у ретейлера было 12,7 тыс. продуктовых магазинов в России под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Экспресс» и 39 распределительных центров. По итогам года выручка компании составила 1,3 трлн руб., чистая прибыль — 0,03 трлн рублей.