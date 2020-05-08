В Татарстане возобновится работа детских садов и абонплата

Фото: Максим Платонов

Первыми из самоизоляции выходят дети...

Со вторника, 12 мая, в Татарстане в штатном режиме начнут работу детские сады. Об этом сообщило Министерство образования и науки Татарстана. Порядок приема детей сейчас прорабатывается Минздравом РТ и Управлением Роспотребнадзора РТ.

Кроме детсадовцев, на «работу» выйдут и учащиеся малокомплектных сельских школ (с количеством до 20 детей).

В Минобре «Реальному времени» уточнили, что откроются не все детские садики республики. Но подробностей пока не раскрыли и посоветовали обратиться в Минздрав, до которого дозвониться нам не удалось.

... но родители уже возмущены

Сегодня в популярной родительской группе во «ВКонтакте» появился пост о возобновлении абонентской платы в детских садах с 12 мая. Якобы администрация одного из детсадов Набережных Челнов оповестила родителей, что детей будут принимать только со справкой о здоровье, а также потребует соответствующих справок с работы матери и отца — то есть, выходит, что принимать будут не всех детей. Насчет абонентской платы директор объяснила, что если ребенок начнется ходить в садик с 14 мая, то заплатить надо будет только за полмесяца.

Однако в Министерстве образования РТ «Реальному времени» сообщили, что эта информация не соответствует действительности — принимать в открывающиеся садики будут детей, независимо от того, работают ли сейчас их родители. Единственное условие — они должны иметь медсправку. Относительно информации об оплате пресс-секретарь ведомства удивилась:

— Еще ни одной платежки никому не пришло, люди дестабилизируют ситуацию. Зачем они это делают?

На время карантина плату за детские сады отменяли

Напомним, в начале апреля отменили абонентскую плату в детсадах просили и в соцсетях, петицию об этом размещали родители из Татарстана на Change.org.

«В связи с коронавирусом, отмените в Республике Татарстан абонентную плату за детские сады! Как платить и за что, если мы сидим дома? А платить нужно за двоих детей 8 тысяч за месяц, независимо водите детей в сад или нет», — говорилось в обращении (орфография и пунктуация сохранена).

В итоге президент Татарстана Рустам Минниханов поручил кабинету министров отменить абонентскую плату в детсадах во время нерабочих дней. Тем, кто успел заплатить за этот период, обещали перерасчет.

Новость дополняется

Дарья Пинегина, Екатерина Аблаева