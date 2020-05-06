Путин об отмене ограничений: «Нельзя забегать вперед, но и топтаться на месте бессмысленно»

Ограничения будут сниматься в три этапа, в зависимости от ситуации в регионе

28 апреля Путин поручил кабмину до 5 мая разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. На сегодняшнем совещании руководители профильных министерств отчитались о том, как идет борьба с вирусом, а потом Анна Попова озвучила, какими критериями должны руководствоваться регионы при поэтапном снятии ограничений и какими будут три основных этапа. Снятие ограничений начнется с 12 мая, в зависимости от обстановки в каждом отдельном регионе. Президент напомнил: есть еще субъекты Федерации, где режим надо, напротив, ужесточать.

Привет от Мишустина

Прежде чем начать совещание, Путин передал собравшимся привет от премьер-министра Мишустина, который сейчас болеет COVID-19. Президент рассказал, что каждый день разговаривает с премьером, обсуждает с ним обстановку. Мишустин чувствует себя удовлетворительно, «не без температуры», но, по словам президента, его состояние опасений не вызывает.

Президент напомнил, что вводили ограничения поэтапно. Среди приоритетных решений, принятых до сих пор, Путин отметил поддержку тех слоев населения, которые оказались в наиболее сложной ситуации, и особо пострадавших областей экономики.

Прежде чем перейти к непосредственному обсуждению ситуации, президент обратился к главам всех регионов России и обратил их внимание на то, что они должны будут, опираясь на озвученные сегодня рекомендации, разработать до 11 мая свой собственный план выхода из режима ограничений.

Путин снова напомнил о разной обстановке в регионах: где-то ограничения можно начинать постепенно снимать, а где-то их надо даже усилить. «Цена малейшей ошибки — это жизнь и здоровье людей, поэтому ответственность глав регионов крайне высока».

Среди приоритетных решений, принятых до сих пор, Путин отметил поддержку тех слоев населения, которые оказались в наиболее сложной ситуации, и особо пострадавших областей экономики. Фото kremlin.ru

Министр труда: выплаты на детей и пособия по безработице

Сначала президент заслушал доклад министра труда и соцразвития Антона Котякова. Тот сначала пунктиром озвучил информацию о выплатах на детей до 3 лет: выплаты по 5 000 рублей перечислены уже на 1 млн 898 тысяч детей, а всего их получат более чем на 3 млн детей по всей стране.

Сертификаты на маткапитал выдаются уже беззаявительным образом. Таким проактивным режимом воспользовались уже более 66 тысяч семей.

С 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. С 20 мая начинается поэтапный прием заявлений на эту выплату — дистанционно, через портал госуслуг.

Еще одна категория граждан, оказавшихся в сложном положении, — люди старшего поколения. С начала режима самоизоляции началось оформление больничных листов на таких сотрудников, все необходимые сведения ФСС получал напрямую от работодателя. 1 млн 493 тысяч больничных для таких людей уже оформлены.

Размер пособия по временной нетрудоспособности для тех, кто потерял работу, увеличен до 12 130 рублей, заявление на то, чтобы встать на учет, можно подать дистанционно. Если работу теряет человек, имеющий детей, то ему дополнительно к пособию выплачивается по 3 тысячи на каждого ребенка.

Антон Котяков пунктиром озвучил информацию о выплатах на детей до 3 лет. Фото government.ru

Министр здравоохранения: 1 133 человека в России сейчас на ИВЛ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах страны с коронавирусом сейчас лежат около 80 тысяч человек, 1 133 из них подключены к аппаратам ИВЛ, включая четырех детей. Тяжелое течение в основном наблюдается у пациентов старше 65 лет, у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, с диабетом, ожирением и другими осложнениями.

Мурашко подчеркнул, что вместе с профессиональными медиками работают студенты-медики, но в «красной» зоне — только с собственного согласия.

Уже перечислены деньги на стимулирующие выплаты для медиков. На эти цели направлены 45,7 млрд рублей, из них 42 — для региональных медработников. «До всех регионов средства доведены с запасом», — сказал министр.

Также согласован проект указа о предоставлении дополнительных страховых гарантий медикам и продлен на год срок действия квалификационных категорий врачей, истекающих в этом году.

Принят ряд мер, позволивших функционально изменить систему оказания медицинской помощи. На сегодняшний день перепрофилировано 126 тысяч коек. Реанимационные койки отслеживаются по загрузке. Система позволяет видеть каждого заболевшего: 36% коек сейчас свободны. Так что проблем с госпитализацией пока нет. Но сейчас количество госпитализированных все-таки превышает количество выписанных, поэтому определенное напряжение в системе все же присутствует.

Продолжается работа над вакцинами, и параллельно производится аудит производственных площадок по их производству.



Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах страны с коронавирусом сейчас лежат около 80 тысяч человек, 1 133 из них подключены к аппаратам ИВЛ, включая четырех детей. Фото roszdravnadzor.ru

Первые в очереди на кредиты — промышленность, строительство, ЖКХ и транспорт

Максим Решетников, министр экономического развития РФ, зачитал свой доклад — пожалуй, он был самым сухим и самым предсказуемым. Все это мы уже слышали, причем неоднократно. Из нового прозвучали только некоторые цифры: например, в банки уже поступило 35 тысяч обращений от МСП о реструктуризации кредитов, около половины из них уже одобрены. Общий объем договоров, по которым начата реструктуризация, составил около 68 млрд рублей.



В качестве самой важной меры в длинном списке Решетников упомянул прямую финансовую поддержку предприятиям, которые сохранили 90% штата. На это предусмотрено выделение более 80 млрд рублей.



Помогают власти не только МСП, но и системообразующим предприятиям. Уже сформированы списки по 75 направлениям, в них внесены 1100 организаций. Им предоставляется льготное кредитование и другие преференции. В первую очередь будут кредитовать промышленность (особенно машиностроение), транспорт, строительство и ЖКХ. Уже подписана программа кредитования с четырьмя банками на 370 млрд рублей.

В качестве самой важной меры в длинном списке Решетников упомянул прямую финансовую поддержку предприятиям, которые сохранили 90% штата. Фото economy.gov.ru

ФНС: в апреле показатели по налогам упали на 30%

Даниил Егоров, руководитель ФНС, представил свою сводку. Она довольно удручающая: в апреле показатели собираемости налогов упали на 30%, из них НДФЛ — на 14%. Ситуация на розничном рынке показывает, что не работают более 36% компаний, и выручка просела на 25%. Правда, от первой недели к последней это проседание уменьшается.

МСП в пострадавших отраслях получили автоматизированный перенос уплаты налогов, автоматическую (без заявлений) отсрочку проверок. В категорию пострадавших попадает около 25% предприятий. Отсрочки разбиты на три блока: на полгода — те, которые должны быть сделаны во втором квартале, и на четыре месяца — те выплаты, которые должны быть сделаны в третьем квартале. Такую автоматическую отсрочку получат 1,5 млн компаний.

Субсидии уже получили работодатели МСП в пострадавших отраслях экономики, не имеющие недоимок по состоянию на 1 марта. На этих предприятиях работают более 4 млн человек. Это относится и к самим ИП (не только к их сотрудникам).

ФНС разослала информационные материалы компаниям, на которые такая субсидия может распространяться, развернула информационный ресурс на сайте, запустила простой сервис проверки по ИНН, сделала в личном кабинете предзаполненную заявку на эту субсидию. Налогоплательщик может подать заявление по трем каналам — через личный кабинет, по телекоммуникационным каналам и на бумаге. На сегодня 60 623 компании подали такие заявления, две трети из них соответствуют требованиям. Путин велел начать выплаты 18 мая, но глава ФНС обещает сделать это раньше.



По словам Даниила Егорова, в апреле показатели собираемости налогов упали на 30%, из них НДФЛ — на 14%. Фото government.ru

Попова: три этапа выхода из ограничений



Анна Попова, главный санитарный врач, наконец, рассказала, по каким критериям в регионах должны работать со снятием ограничений. Подготовленные рекомендации — четкий методический инструмент для всех глав субъектов РФ.



Итак, предлагаются три этапа постепенного выхода из ограничений. Они будут различаться по трем критериям. Это:

темп прироста заболеваемости;

свободный коечный фонд;

показатели охвата тестированием.

Эти критерии оцениваются ретроспективно — за одну или две недели.

Самоизоляция позволила сгладить пики, избежать взрывного роста заболеваемости, объяснила Попова. И сейчас человек общается либо с семьей, либо с семьей и коллегами. На каждом этапе снятия ограничений ему разрешается расширять этот круг общения.

На первом этапе позволены будут свободные занятия физкультурой и спортом на воздухе, прогулки с детьми, откроются некоторые объекты сферы торговли и услуг. На втором этапе к вышеозначенным послаблениям добавят открытие образовательных организаций и точек торговли большей площади, чем сейчас. И, наконец, на третьем этапе откроют парки, скверы, гостиницы, заведения общественного питания. На каждом этапе снятия ограничений нужно будет соблюдать дистанцию и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора и санитарных врачей.

Решения по наступлению каждого этапа будут принимать власти каждого региона отдельно.

Анна Попова рассказала, по каким критериям в регионах должны работать со снятием ограничений. Фото rospotrebnadzor.ru

Собянин: выход сферы услуг из самоизоляции — пока преждевременный

Следующим выступил Сергей Собянин. Он рассказал о ситуации в столице и напомнил о том, что на уровне регионов нужно будет учитывать особенности и гибко применять указанные критерии. Сфера услуг, по его мнению, более жестко должна контролироваться санитарными врачами, другие сферы (промышленность, сельское хозяйство, строительство) должны регулироваться самими руководителями.



«Считаем, что выход из самоизоляции сферы услуг пока преждевременный», — сказал Собянин. Но он считает, что с 12 мая можно разрешить работу всем промышленным, строительным предприятиям в Москве. Полмиллиона москвичей смогут возобновить полноценную работу, по его мнению.

Но режим самоизоляции при этом не ослабевает: работа на предприятиях должна четко регулироваться инструкциями, предписанными санитарными врачами.

Сфера услуг, по мнению Собянина, более жестко должна контролироваться санитарными врачами, другие сферы (промышленность, сельское хозяйство, строительство) — регулироваться самими руководителями. Фото vesti.ru

Полномочия возвращаются к правительству

Наконец, Путин снова напомнил о широких полномочиях, переданных главам российских регионов. «Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно», — сказал президент. Но обратился к коллегам: общую координацию всей этой работы и по антикарантинным мероприятиям, и по экономике должно осуществлять правительство РФ. После этого недвусмысленного намека на переход полномочий назад, в федеральный центр, он напомнил всем, что работы предстоит еще много и делать ее надо аккуратно и предельно вдумчиво:

«Мы сейчас переходим к очень важному этапу работы: и вперед забегать нельзя, и топтаться на месте тоже», — сказал президент.