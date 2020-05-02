События недели: выходные от Путина, казанские тесты на коронавирус и татарстанский план спасения общепита

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ринат Назметдинов

На уходящей неделе президент России Владимир Путин объявил о продлении выходных дней до конца майских праздников. Кроме того, он рассказал о воздушном параде на 9 мая и учредил официальный День работника скорой помощи. «Реальное время» выяснило подробности производства в Казани тестов на коронавирус российско-японской компанией. Тем временем Татарстан предложил свой вариант постепенного запуска работы ресторанов и кафе, который может быть распространен на федеральном уровне, а в КНИТУ-КХТИ был задержан и отправлен под домашний арест ректор Сергей Юшко. Подробнее — в нашем обзоре.

Продление режима самоизоляции

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин провел очередной «стрим» с губернаторами. На этой видеоконференции глава государства выступил с очередным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что страна приближается к «самому напряженному этапу борьбы» с коронавирусной инфекцией, и объявил о продлении выходных дней до 12 мая.

Президент добавил, что власти должны готовиться к постепенному снятию ограничений, поручив к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Также правительство получило задание разработать новый пакет мер поддержки бизнеса и план восстановления экономики.

Кроме того, Путин объявил об учреждении Дня работника скорой помощи 28 апреля. Неофициально он и прежде считался профессиональным праздником этой категории медиков.

Отдельно президент остановился на праздновании Дня Победы. Он пообещал провести все массовые мероприятия, когда позволит обстановка. А 9 мая будут организованы салюты и воздушный парад силами ВКС.

Президент добавил, что власти должны готовиться к постепенному снятию ограничений, поручив к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Фото kremlin.ru

COVID-19 в правительстве

В четверг, 30 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту, что у него обнаружен коронавирус. Глава российского правительства пообещал оставаться дома и поддерживать связь с внешним миром. Его обязанности пока возложены на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

На следующий день стало известно, что COVID-19 также выявлен у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.



Тесты на коронавирус

Широкая общественность узнала о российско-японской компании EMG («Эвотэк — MIRAI Genomics») в середине марта, когда СМИ обратили внимание, что московские власти закупают тесты на коронавирус именно у нее. Тесты компания производит в Казани.

«Реальное время» пообщалось с гендиректором EMG Ленаром Валеевым. Он рассказал, на каком принципе основана работа комплекса тестирования и как разработанный для выявления гриппа комплекс перенастраивался в срочном порядке под новый вирус.

Валеев подтвердил, что диагностические системы производятся в том числе в Татарстане. EMG выпускает их в сотрудничестве с ПОЗИСом.

«Идет производство тест-систем на территории медпромпарка «Казань Экспо». Там разрабатывается программная и аппаратная часть проекта. Завод ПОЗИС «Ростеха» также находится в Татарстане, в городе Зеленодольск. Компания EMG стала резидентом особой экономической зоны «Иннополис», что даст дополнительный импульс развитию наукоемких разработок в области борьбы с вирусными инфекциями», — считает гендиректор EMG.

Валеев подтвердил, что диагностические системы производятся в том числе в Татарстане. EMG выпускает их в сотрудничестве с ПОЗИСом. Фото: предоставлено Ленаром Валеевым

План для ресторанов

Первый вариант поэтапного плана выхода российского общепита из режима самоизоляции разочаровал рестораторов и подвергся критике. Он предполагал открытие для начала точек площадью до 50 кв. м и ряд других ограничений. Это грозило остаться под замком большинству ресторанов и кафе.

В Татарстане предложили другой вариант: открыть заведения могут все участники рынка, но поначалу они должны заполнять залы лишь на 30%, затем на 50% и только при полном отсутствии угрозы заражения клиентов вернуться к полноценной работе.

Этот план заинтересовал Торгово-промышленную палату РФ, которая предложила его федеральному Роспотребнадзору. В ведомстве обещали рассмотреть такой подход и не исключили возможности корректировки своего плана.



Казанский бизнесмен решил продавать шаурму

Несмотря на ограничения и упаднические настроения в отрасли общепита, мелкие павильоны продолжают работать, продавая еду на вынос. Казанский бизнесмен, занимающийся прокатом спортинвентаря и организацией экстрим-туров, Булат Закиров в разгар пандемии решил запустить точку по продаже шаурмы. Он рассказал «Реальному времени», что в «родных» сферах из-за режима самоизоляции прибыль упала на 80%.

Чтобы перейти к общепиту, предприниматель выкупил убыточный бизнес в центре Казани и нашел поваров.

С 1 мая открылась навигация. Фото Рината Назметдинова

Послабления режима самоизоляции в Татарстане



В Татарстане тем временем начали ослаблять режим самоизоляции. Например, жители республики старше 65 лет получили разрешение выходить из дома. И специально для них увеличено количество пропусков, которые можно заказать для выезда на дачу. Теперь пропуск можно получить четыре раза в неделю. Также с 1 мая открылась навигация и появилась возможность выходить на улицу для занятий спортом (новый вид пропусков рассчитан главным образом на бегунов, и получить его можно только на период с 5 до 7 утра). Республиканские власти одобрили и прогулки с детьми, но «в периметре дома».



Домашний арест ректора КНИТУ-КХТИ

В Казани задержали ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще 17 апреля, через 11 дней спецназ ФСБ пришел в вуз для задержания ректора и проведения следственных действий. Юшко инкриминируется служебный подлог и мошенничество.

По версии следствия, профессор фиктивно занимал пост декана факультета информационных технологий в течение 12 лет. Якобы функции всего деканата исполняло другое подразделение КНИТУ-КХТИ. В ФСБ и Следкоме уверены, что с 2005 по 2017 год Юшко как декан получил зарплату на 7,9 млн рублей, что расценивается как хищение.



В Казани задержали ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Скриншот видео

Кадровые потери «Ак Барса»

Казанский ХК «Ак Барс» не продлил контракты с нападающими Эмилем Галимовым, Мэттом Фрэттином и Олегом Ли. Также клуб покинул защитник Ессе Виртанен.



В то же время вновь подписаны капитан команды Данис Зарипов, защитник Андрей Педан, нападающие Кирилл Петров, Михаил Фисенко. Все, кроме последнего, заключили новые контракты до конца сезона 2020/21 годов, Фисенко же останется как минимум на два сезона.

Как Турция борется с коронавирусом

Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан дал интервью «Реальному времени», рассказав о работе турецких предприятий в Татарстане, карантинных мерах в своей стране и возможном начале снятия ограничений.

По словам дипломата, в Турции уже более 5 недель запрещено выходить из дома гражданам старше 65 лет и младше 20 лет. В одной из провинций периодически временно вводится полный запрет на выход на улицу. Все авиарейсы в Турции полностью приостановлены. Межмуниципальные перевозки действуют только по особым разрешениям.

По последним данным Минздрава, количество выздоровевших в Турции превышает количество зараженных коронавирусом. Число смертей уменьшается.