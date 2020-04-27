«Мы работаем и качаем очень неплохо»: как казанский предприниматель запустил шаурмечную в разгар пандемии

33-летний бизнесмен Булат Закиров — о парадоксах коронавирусного времени, неудачных сравнениях с Тимати и личном бренде

Фото: из личного архива Булата Закирова

«Открытие моей шаурмы во время пандемии нельзя ставить в пример молодым предпринимателям. У нас любят успех: всякие бизнес-молодости, бизнес-старости», — рассказывает Булат Закиров, основатель проката спортинвентаря и известный в Казани организатор экстрим-туров, а с недавнего времени еще и мини-ресторатор. В разгар короновирусной пандемии, 12 апреля, он запустил свою шаурмечную, выкупив убыточный бизнес в центре Казани. О том, как кризис индустрии общепита помог привлечь оставшихся без работы поваров, о силе «сарафанки» и влиянии личного бренда он рассказал в интервью «Реальному времени».

«В марте у меня стали отменяться туры, сорвались выезды на Эльбрус, Урал. Прибыль упала на 80%»

— Булат, вас уже можно назвать довольно опытным предпринимателем, семь лет — в прокатном и турбизнесе, механики были отлажены. Как давно почувствовали на себе коронавирусные ограничения, когда начали терять прибыль?

— Ощущать на себе все это мы начали в марте, в феврале народ об этом просто болтал. В марте у меня стали отменяться горнолыжные туры, сорвались выезды на Эльбрус, на Урал — Губаха, Солнечная Долина… Был под вопросом выезд на Камчатку, но ребята успели в последние дни. Это был мой последний тур. 28 марта Путин объявил о введении самоизоляции, а в это время мои ребята еще летали на вертолете над океаном и катались на сноуборде. Они вернулись 31-го. Весь март я конкретно все это на себе чувствовал, народ уже активно обсуждал.

Сейчас в нашей сфере это чувствуется бешено: апрель и май у меня обычно — самые движевые месяцы. Закрыты границы, отменены перелеты. В это время все «вылазиют» из своих зимних нор: привозят к нам свои велосипеды чинить, берут сапборды — едут кататься на озера, обращаются в прокат за электросамокатами, покупают запчасти.

Моя прибыль упала на 80%, если не больше. Мы, как сфера услуг, пострадали первыми. Зачем людям брать у нас велосипед, если нельзя войти в парк? За город все боятся ездить. Я езжу без проблем, но люди почему-то этого боятся. Но это выбор каждого человека, я никого не осуждаю. Сегодня мы работаем, грубо говоря, просто чтобы дать зарплату продавцам, я точно уже ничего не заработаю.

Фото vk.com/bolteg

В марте у меня стали отменяться горнолыжные туры, сорвались выезды на Эльбрус, на Урал — Губаха, Солнечная Долина… Был под вопросом выезд на Камчатку, но ребята успели в последние дни. Это был мой последний тур

Бизнес просел по максимуму: арендные каникулы нам никто не дал. Все, что нам подарили арендаторы, — 30% скидки на аренду. Поэтому мы не можем позволить себе, не имеем права закрыться, работаем в «закрытом режиме», открываем дверь по звонку, например, забираем снаряжение на ремонт, и то же самое с прокатом. Ввели «антикризисные меры» — долгосрочный дешевый прокат, хоть что-то чтобы заработать и не уйти в полный ноль.

«За что я благодарен судьбе — я не успел найти помещение до пандемии. Попал бы на 2 млн рублей»

— Как давно зрела идея запустить стритфуд? Слышала, что мысль подкинули чуть ли не подписчики Instagram, отвечая на сториз-опрос. Или все-таки кома туриндустрии простимулировала «креатив»?

— Идея общепита возникла спонтанно. Раньше я думал об этом как о шутке: прикольно было бы не заказывать, а делать свою шаурму. Я сделал опросник в сториз и кто-то спросил: ну когда уже откроешь? Я подумал: «А почему бы и нет? Сейчас финансы есть». Если раньше это было скорее шуткой, то к тому моменту появились деньги, чтобы эту «идею по приколу» воплотить в жизнь. Я рассуждал так: «Не получится? Ну что ж, обидно, конечно, но это не многомиллионные вложения».

13 марта, да-да, в пятницу 13-го, я купил убыточную точку шаурмы на Патриса Лумумбы. 14 марта я улетел кататься на сноуборде в Красноярск, 23-го вернулся и 12 апреля мы открылись.

Покупая точку, мы думали, что здесь останется много оборудования, ремонт, чтобы самим не докупать — попробовать. В итоге я даже пол там поменял, все абсолютно новое. Можно было и не покупать, просто их выгнать — они были убыточные, не платили аренду. Ну ладно, это все мелочи в жизни.

Главное, за что я благодарен судьбе, и это просто везение, что я не успел найти хорошее большое помещение под шаурму, которое я изначально планировал найти, до пандемии — это было бы действительно большое помещение с арендой за 100 тысяч рублей в месяц и вложениями в 1,5—2 миллиона. Я хотел стартовать именно так, но не смог найти помещение — хорошие были либо заняты, либо слишком дорогие. И началась пандемия! Слава богу, что я этим не занялся, потому что сейчас я бы попал на 2 миллиона рублей, еще не закончил бы стройку и не открылся. Сейчас у меня есть действующая шаурма, пусть она небольшая, но для нас сейчас — это абсолютно удобный формат. Сидеть в кафе сейчас запрещено, а на стол выдачи можно работать и с небольшой площадью. Мы работаем и качаем очень неплохо.

Фото: из личных архивов Булата Закирова

Главное, за что я благодарен судьбе, и это просто везение, что я не успел найти хорошее большое помещение под шаурму, которое я изначально планировал найти, до пандемии

— Общепит даже в мирное время — бизнес с кучей нюансов и усиленным вниманием надзорных органов «в подарок», зачем вам это, почему было не маневрировать в сфере, где уже наработан опыт и связи? Рестораторы уже месяц кричат об убытках, вас не отговаривали?

— Отговаривали. Всегда есть кто-то, кто отговаривает. Всегда есть и те люди, которые уговаривают. Я никогда в жизни никого не слушал и не слушаю. Это не в плюс мне, просто я абсолютный, стопроцентный эгоист. Пусть я обожгусь, но это будет мое решение, а не чье-то мнение. Любой бизнес — это куча нюансов, чем бы вы ни занимались: хоть ты опарышами торгуешь, хоть продаешь схемы для компьютеров в космос. Это только кажется простым. На самом деле, неважно, что продавать — стрельнул в голову общепит.

Мне хотелось бизнес, который вообще никак абсолютно не связан с экстремальными видами спорта, не привязан к погоде. Потому что мой первый бизнес абсолютно метеозависим: если в январе идет дождь, к вам никто не придет покупать сноуборды. Ни прокат, ни горнолыжные туры — ничего не работает. А кушать люди и в дождь, и в солнце хотят. Понятно, что есть некая зависимость, но не в такой степени. Я никогда в жизни ни делал расчетов и таблиц, я человек, который все всегда делал на драйве: вижу, что это выстрелит, и делаю. Думаю, чтобы попробовать, надо попробовать.

«Нам повезло: общепиты стоят. Куча поваров, крутейших опытнейших сотрудников сидит дома без работы»

— Как вы набирали штат в условиях всеобщей самоизоляции? Особенно любопытно — место повара: если курьеров можно взять по объявлению, то с толковыми технологами обычно сложнее.

— Как бы это смешно ни звучало, нам как раз очень повезло, потому что во время пандемии большие общепиты, которые не могут работать на доставку, стоят сейчас без работы. Они просто встали и ничего не делают. И куча поваров, опытнейших, крутейших сотрудников, сейчас сидит дома без работы. Их легко было вытаскивать, они нам очень помогали и продолжают это делать сейчас. Как раз у них сейчас есть время обучать наш персонал и так далее. Сейчас вы можете достать контакты любых шеф-поваров ресторанов, они все сейчас сидят дома, — и делайте что хотите (смеется).

— Перед тем, как писать вам, мы, конечно, попробовали ваше фирменное. Назрел вопрос — откуда рецепт? Мята, спаржа и кабачок — это не совсем формат для шаурмы.

— Выше я говорил о том, что шеф-повара сейчас сидят без работы. У меня знакомых примерно пол-Казани в связи с моей деятельностью: я с 2013 года занимаюсь турами, вожу по несколько тысяч человек за сезон. Люди по дружбе, по человеческим каким-то факторам хотели мне помочь, мы встречались, общались. И реально профессиональные шеф-повара помогали осуществить идею модной, хорошей, достаточно полезной шаурмы. У нас не было цели сделать шаурму вкуснее какой-то «шаурмы на Тукая» или Колхозном рынке. У нас была идея сделать другую шаурму. Это даже не совсем шаурма — это качественное блюдо, завернутое в лаваш.

Фото instagram.com/food_bolt

И реально профессиональные шеф-повара помогали осуществить идею модной, хорошей, достаточно полезной шаурмы

— Учитывая, что сфера для вас вообще новая, как и в каких условиях искали поставщиков, выстраивали логистику?

— Сейчас у нас вообще не идеальная логистика. Часто бывает, что мой телефон звонит в 7 утра: «Булат, у нас сегодня не хватает помидоров, иди ищи». И либо я еду, либо управляющий получает по голове за то, что накануне не закупили, и едет. Вопросы логистики еще настраиваются, мы работаем, грубо говоря, неделю с небольшим. Но все реально, все возможно — я вижу, как все это настроится и будет работать нормально, никаких проблем тут нет.

Поставщики все работают — я не видел еще ни одной компании, которая бы не работала. Все, что мы хотели купить по продуктам, все сто процентов работает, слава богу. Единственное — были проблемы с ремонтом помещения: когда мы заканчивали его уже, закрылись «Леруа», «Сатурны», «Мегастрои», какие-то доставки организуют. Геморрой — вместо того, чтобы просто съездить в магазин за пять минут, нужно ждать.

— Вспомните первый день открытия, 12 апреля. Какие ожидания, внутренние процессы «рухнули» первыми, жаркий был денек?

— День открытия для нас самих стал открытием — мы не представляли, что будет такой ажиотаж. Я понимал, что к нам будет интерес — все-таки, сила личного бренда, понятно, что мы не с нуля открываемся: у нас есть и бюджет, и бренд, и своя аудитория, нас в Instagram много кто знает. Но то, что мы открылись в разгар самоизоляции, когда людям нужно сидеть дома, выходить на улицу только с эсэмэсками… Мы открылись в воскресенье, когда и машин-то не было на улицах, но к нам обратилось просто невероятное количество людей. Сумасшедшие цифры — я о них пока говорить не буду. Мы делали огромное количество шаурмы, у нас весь день стояла очередь. Не было ни секунды, чтобы у нас не было людей в день открытия.

«Возможно, пандемия нам на руку: закрыто 90% ресторанов, которые не смогли перейти на доставку»

— Прошли две недели с момента запуска, уже, наверное, есть первые цифры, выводы? Сколько заказов в день в среднем обрабатывает ваша точка?

— Точное количество заказов в день я вам не скажу, но их очень много. Сто процентов мы в Казани делаем больше всех шаурмы, однозначно. Для меня стало откровением, что доставки меньше — в разы больше людей забирают самовывозом. Это и выгодно, потому что не надо платить за доставку, и вкуснее: при тебе горяченькое сделали, никуда везти не надо. Но я все-таки был уверен, что мы будем именно доставщиками, и доставки будет процентов 90 — может, народ боится из дома выходить. Но нет, народ попривык к эпидемии, какие-то меры предосторожности соблюдает, но все ездят, работают. Сразу заметно — в понедельник-вторник гораздо больше людей, чем в воскресенье.

Фото instagram.com/food_bolt

У людей гораздо меньше выбора — они видят нас и идут к нам. Но в то же время гораздо меньше людей в принципе вылезает из дома, и на улице гораздо меньше людей, чем могло быть. Непонятно, что больше влияет

— Как вы думаете, насколько режим самоизоляции «скорректировал» спрос и в какую сторону в случае с вашей точкой?

— Вопрос, на руку ли нам пандемия или нет, как бы это странно и страшно ни звучало, остается очень интересным… Возможно, пандемия даже нам на руку тем, что сейчас закрыто 90% ресторанов и заведений, которые не смогли перейти на доставку или не хотят этого делать. У людей гораздо меньше выбора — они видят нас и идут к нам. Но в то же время гораздо меньше людей в принципе вылезает из дома, и на улице гораздо меньше людей, чем могло быть. Непонятно, что больше влияет. Мне самому это очень интересно, но, пока пандемия не закончится, мы этого не узнаем.

— Во сколько вам обошелся запуск бизнеса, это кредитные средства или личные сбережения?

— Я пока цифр не рассказываю никому — об этом я расскажу позже в своем Instagram, это будет интересный блог. Никаких кредитных средств я никогда не использовал, все — полностью мои личные средства.

— По вашим расчетам, через какое количество времени планируете выйти на самоокупаемость?

— По плану примерное время выхода — около восьми месяцев, хотя хочется и меньше.

«Личный бренд качает. У Тинькова он качает на несколько миллиардов долларов, у меня на несколько тысяч»

— Вы уже несколько раз упоминали свой блог — там почти 60 тысяч подписчиков, цифры очень хорошие для локального «selfmade»-аккаунта. Мне кажется, ваш старт — это крутой кейс «запуска на личном бренде». Моя первая мысль — это же местный Тимати с его империей Black Star и черными бургерами!

— Не знаю, льстит мне сравнение с Тимати или оскорбляет, не решил еще. Лучше сравнивать с Тиньковым, это мне больше льстит. Да, личный бренд, открытие моей шаурмы в период пандемии нельзя просто так ставить в пример молодым предпринимателям. У нас же любят все про успех, всякие там бизнес-молодости, бизнес-старости. «Чувак взял в период пандемии и смело открылся, и у него очередь на улице!»

Эту очередь на улице этот чувак создавал с 2013 года, с ноября, когда я открыл бренд Bolt, и эти шесть с половиной лет я создавал эту аудиторию не тупорылыми вайнами и не «ТикТоком», а своим взглядом на жизнь, своим бизнесом, моими турами — несколько тысяч человек я свозил. Они у меня покупают сноуборды, берут в прокат, семьями приходят. Эта аудитория ко мне сейчас очень лояльна, потому что я их заслужил тем, что я работаю, как нормальный человек, никого в жизни не кинул. Сейчас эти люди, которых я «заслуживал» шесть с половиной лет, покупают у меня шаурму, и благодаря им расходится сарафанное радио.

Фото vk.com/boltlife

Эту очередь на улице этот чувак создавал с 2013 года, с ноября, когда я открыл бренд Bolt, и эти шесть с половиной лет я создавал эту аудиторию не тупорылыми вайнами, и не «Тик-Током», а своим взглядом на жизнь, своим бизнесом, моими турами — несколько тысяч человек я свозил

Да, сила личного бренда здесь — это 90% успеха. У меня классический пример — личный бренд качает. У Тинькова он качает на несколько миллиардов долларов, у меня пока на несколько тысяч. В то же время у кого-то щи пустые, у кого-то жемчуг мелкий — каждому свое.

— Две недели «жизни» нового аккаунта шаурмы — и почти четыре тысячи подписок, вы привлекаете SMM-агентства?

— По поводу количества подписчиков, свой большой аккаунт я всегда веду сам. Никаких SMM-щиков туда не допускаю, потому что хороших SMM-щиков в принципе в природе не существует. Их — как уссурийских тигров, чуть меньше, и SMM-щики сейчас понимают, о чем я говорю. Аккаунт шаурмы я тоже пока веду сам, но планирую его кому-то передать. Подписчиков много, потому что аккаунт интересный. 90 процентов аккаунтов общепита — это же просто дичайшая скукота (смеется).

Да, красиво сфотканные блюда, но их и в интернете можно посмотреть. А у нас живой аккаунт, мы реально делимся всем — это так, сейчас так, мы вот этому научились. Там живой я, опять же личный бренд работает — там я есть. Кому не хватает глупых сториз в моем основном аккаунте, кто хочет еще больше глупых сториз, они подписываются сюда. Вот и все. Секрет успеха в том, что я всегда работаю. На отдыхе с семьей я работаю — либо снимаю, либо выкладываю, либо рассказываю, либо я дома лежу, либо на сноуборде катаюсь. Мое время не делится на работу и отдых, очень просто.

Ольга Голыжбина